Bernardi (Alternativa per Carrara): «Serve videosorveglianza in città. Che fine ha fatto il piano da 180mila euro?»

CARRARA – “Sulla sicurezza, dopo i danni provocati di nuovo alla sede della Lega da gravissimi atti vandalici e di disprezzo, l’ Amministrazione 5 Stelle si è dimostrata latitante. Un buon sistema di videosorveglianza potrebbe aiutare alla prevenzione del degrado socio ambientale del territorio ed al contrasto di attività illecite, atti vandalici e infrazioni del codice della strada, oltre che di ausilio alle forze dell’ordine nell’ambito di attività di indagine”. Il consigliere Massimiliano Bernardi di Alternativa per Carrara torna sui fatti accaduti nel weekend della scorsa settimana, quando un gruppo di ignoti ha danneggiato la sede della Lega a Carrara centro.

“In una realtà come quella di Carrara, allo sbando assoluto, vedi l’aggressione alle Forze dell’ordine da parte di frequentatori anche minorenni della Movida a Marina, una capillare videosorveglianza potrebbe diventare essenziale anche per colmare la carenza di Agenti della Polizia Municipale e delle Forze Dell’Ordine. In pieno giorno e in pieno centro storico, persone incivili e piene di odio, hanno sputato sui vetri di una delle due porte ad arco della sede della Lega in via Santa Maria, dietro alle quali erano appese le locandine della campagna elettorale di Nicola Pieruccini. Per dimostrare il loro odio politico, hanno anche preso a calci il battente inferiore della porta fino a sfondarlo del tutto. Considerato che l’Amministrazione precedente era stata capace di ottenere 18 milioni di euro dal Bando delle Periferie, programma straordinario di interventi della riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie, si fa notare che, nell’assegnazione dei punteggi del bando, sostanziale era stato inserire nei progetti presentati l’illuminazione delle strade che ne erano ancora prive e la videosorveglianza. L’Amministrazione grillina, proprio per il clima e la percezione di insicurezza in città, aveva promesso un numero di telecamere ad alta definizione che avrebbero sorvegliato aree vaste, garantendo un efficiente monitoraggio di strade, piazze, parchi e edifici pubblici. “Si tratta di un investimento importante per l’Amministrazione” aveva detto vicesindaco con delega al bilancio, Matteo Martinelli. “Per la realizzazione di questa ulteriore fase del progetto, che punta ad accrescere il sistema di controllo sul territorio e la sicurezza per i cittadini – aveva proseguito – intendiamo investire circa 180mila euro.

A dimostrazione della pessima gestione nei tre anni di governo, invece, di questo progetto non abbiamo più avuto informazioni e, dopo un anno sabatico a partire dall’insediamento dell’Amministrazione 5 Stelle, perso a cambiare i progetti del Bando delle periferie, sono stati anche dimezzati gli appalti e di conseguenza le opere da realizzare sul decoro e la sicurezza. Ritengo inutile e strumentale la propaganda di Andrea Raggi che ha illustrato il milione e 63 mila euro per il rifacimento delle strade di Marina Est ed un altro milione per Carrara Est senza rispettare il cronoprogramma e i contenuti dello stesso approvato dalla Giunta.

Al rifacimento dei marciapiedi manca infatti la realizzazione di impianti di videosorveglianza distribuiti per punti cardine delle aree a rischio e la rivisitazione dell’illuminazione mediante l’installazione di illuminanti per l’utilizzo di lampadine a basso consumo energetico. In verità credo che a Marina siano state sostituite le lampade, ma di impianti di videosorveglianza non se ne sarebbe a conoscenza. Per una città più sicura sarebbe obbligatorio che l’Amministrazione 5 Stelle attuasse tutte le strategie possibili per rendere più tranquilla la vita dei residenti, per cui chiedo che venga reso pubblico il piano delle telecamere dal costo di 180 mila euro, se realizzato, e se verrà installata la videosorveglianza prevista dal Bando delle Periferie”.