Con-vivere per le scuole 2020: mostre, musica e visite virtuali

CARRARA – Di anno in anno, a seconda del tema che il festival sceglie di sviluppare, le scuole propongono progetti da inserire all’interno del programma di Con-vivere e partecipare da protagonisti con eventi e iniziative. Nel corso degli anni, mostre, laboratori, spettacoli, concerti, performance e altro ancora, sono stati realizzati a seconda della creatività e della fantasia di ogni scuola. Nelle passate edizioni hanno partecipato: Liceo Artistico Gentileschi – Carrara; Liceo Artistico e Musicale Palma – Massa; Liceo Classico Leopardi – Aulla; Istituto di Istruzione Superiore Barsanti – Massa; Istituto di Istruzione Superiore Einaudi – Marina di Carrara; Istituto di Istruzione Superiore Salvetti – Massa; Istituto Comprensivo Don Milani – Marina di Massa; Istituto Comprensivo Fossola Gentili – Scuola

Secondaria Dazzi – Bonascola; Istituto Comprensivo Taliercio – Carrara; Scuola Secondaria di Primo Grado Staffetti – Massa; Istituto Figlie di Gesù – Carrara.

Per Con-vivere 2020, data la chiusura delle scuole durante il lockdown, l’organizzazione del festival ha scelto di dare testimonianza dell’intensa attività messa in atto nel periodo della didattica a distanza. A partire dalla prossima settimana, saranno disponibili contributi virtuali sul sito www.con-vivere.it (dalla home page). Queste le scuole che hanno aderito e i loro progetti:

Accenni…di scuola a distanza: mostra virtual, Istituto comprensivo Staffetti Massa;

Diario di una quarantena: mostra virtuale a cura di Liceo artistico Gentileschi Carrara;

Viva la vida: Performance Palma orchestra Liceo musicale Palma Massa

Musica maestro! La scuola non si ferma: Virtual performance Istituto comprensivo Don

Milani – Marina di Massa;

Carrara. Il museo diffuso del centro storico: una guida per la visita della città: Istituto di

Istruzione superiore Einaudi – Marina di Carrara