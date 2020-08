Benedetti (Fi) a Carioli (Pd): «Miei manifesti regolari». E annuncia querela

MASSA-CARRARA – «L’attacchinaggio dei miei manifesti in tutti i comuni della provincia, non necessitava di nessuna autorizzazione, perché è stato eseguito a pagamento negli spazi comunali dalle ditte incaricate. A conferma di ciò ci sono le ricevute di avvenuto pagamento. Questa è una grave diffamazione per la quale ho già dato mandato per la querela al mio legale di fiducia». Lo ha fatto sapere poco fa il candidato al consiglio regionale per Forza Italia, Stefano Benedetti, in relazione all’intervento di Gabriele Carioli del Pd.