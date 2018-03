Viareggio Cup, il resoconto della prima giornata del girone B

Risultati e classifiche dopo la seconda giornata della kermesse viareggina

Toscana - Ecco come sono andate le partite della prima giornata delle squadre inserite nel Girone B della Viareggio Cup:





Girone B



Girone 6



RISULTATO FINALE Juventus-Rijeka 2-2 - 11' Crnko (R), 24' Lepinijca (R), 67' Kulenovic (J), 91' Kulenovic (J).



RiSULTATO FINALE: Benevento-Euro New York 3-0 - 25' pt. Pinto (B), 45' Notaristefano (B); 24' st. Cavaliere (B).



CLASSIFICA: Benevento 3, Juventus 1, Rijeka 1, Euro New York 0.



Girone 7



RISULTATO FINALE Cagliari-Deportivo Quindio 2-0 - 2' pt. Gagliano (C), 8' Doratiotto (C).



RISULTATO FINALE Bologna-Fk Rigas 0-4 - 11' pt. Troninkovs (F); 10' st. Svans (F), 35' Regza (F), 42' Hvoinickis rig. (F).



CLASSIFICA: Fk Rigas 3, Cagliari 3, Deportivo Quindio 0, Bologna 0.



Girone 8



RISULTATO FINALE Pro Vercelli-UYSS New York 2-1 - 48' Bani (P), 75' Gerbi (P), 92' Belegu (U).



RISULTATO FINALE Milan-Cai 1-0 - 40' pt. Kucich aut. (M).



CLASSIFICA: Pro Vercelli 3, Milan 3, UYSS New York 0, Cai 0.



Girone 9



RISULTATO FINALE Ascoli-Pontedera 2-1 - 35' Tassi (A), 39' Tassi (A), 77' Benericetti (P).



RISULTATO FINALE Fiorentina-Pas Giannina 2-2 - 3' Longo (F), 26' Dolovac (P), 60' Zaharovic (P), 83' Diakhate (F).



CLASSIFICA: Ascoli 3, Fiorentina 1, Pas Giannina 1, Pontedera 0.



Girone 10



RISULTATO FINALE Spal-Az Alkmaar 2-1 - 6' Tompe (S), 85' Baas (A), 86' Petrovic (S).



RISULTATO FINALE Genoa-Lucchese 6-0 - 2' pt. Tazzer (G), 26' Salcedo (G), 31' Romairone (G), 36' Micovschi (G); 16' st. Zvekanov (G), 27' Zito (G).



CLASSIFICA: Genoa 3, Spal 3, Az Alkmaar 0, Lucchese 0.