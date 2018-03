Viareggio Cup, il resoconto della seconda giornata del girone B

Risultati e classifiche dopo la quarta giornata della kermesse viareggina

Toscana - Ecco come sono andate le partite della seconda giornata delle squadre inserite nel Girone B della Viareggio Cup:



Girone B



Girone 6



JUVENTUS-BENEVENTO 2-1

Reti: 2' st. Kulenovic (J), 32' Pinto rig. (B), 50' Montaperto (J).



RIJEKA-EURO NEW YORK 2-0

Reti: 20' pt. Dukadin (R); 35' st. Dukadin rig. (R).



Classifica: Juventus 4, Rijeka 4, Benevento 0, Euro New York 0.



Girone 7



BOLOGNA-CAGLIARI 1-1

Reti: 21' pt. Valencia (B), 30' Camba (C).



FK RFS-DEPORTES QUINDIO 2-1

Reti: 15' pt. Regza (R), 43' Cortes rig. (D); 18' st. Svans (R).



Classifica: Fk Rfs 6, Cagliari 4, Bologna 1, Deportes Quindio 0.



Girone 8



MILAN-PRO VERCELLI 2-0

Reti: 20' pt. Tsadjout (M); 31' st. Tsadjout (M).



CAI-U.Y.S.S. NEW YORK 5-1

Reti: 22' pt. Avila (C), 34' Avila (C); 11' st. Forner (C), 18' Cardenas rig. (C), 25' Cardenas (C), 43' Portillo rig. (U).



Classifica: Milan 6, Cai 3, Pro Vercelli 3, Uyss New York 0.



Girone 9



FIORENTINA-ASCOLI 3-2

Reti: 11' pt. Lakti (F), 28' Faye (F), 32' Tassi (A); 25' st. Ventola (A), 30' Diakhate rig. (F).



PAS GIANNINA-PONTEDERA 1-1

Reti: 14' st. Milingiotis (Pa), 45' Malih rig. (Po).



Classifica: Fiorentina 4, Ascoli 3, Pas Giannina 2, Pontedera 1.



Girone 10



GENOA-AZ ALKMAAR 4-1

Reti: 9' pt. Lo Ning-Hing (A); 1' st. Bruzzo (G), 7' Bruzzo (G), 23' Micovschi (G), 28' Jacobs aut. (G).



LUCCHESE-SPAL 0-3

Reti: 16' pt. Lydkowski (S), 29' Barbosa rig. (S); 14' st. Tompte (S).



Classifica: Genoa 6, Spal 6, Az Alkmaar 0, Lucchese 0.