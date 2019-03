Viareggio Cup, il Bruges elimina il Milan e vola ai quarti

Ai calci di rigore fatali gli errori dal dischetto di Mionic e Martimbianco

Toscana - Pomeriggio amaro a Forte dei Marmi per la formazione di mister Giunti, eliminata dei belgi del Club Bruges. I rossoneri, nonostante il doppio vantaggio, si fanno rimontare nel finale. Fatali gli errori dal dischetto di Mionic e Martimbianco che condannano il Milan all’uscita dal torneo.



La Cronaca



Rossoneri che vedono fin dall’inizio vanificare il proprio gioco “sbattendo” contro un solido Bruges, combattivo su ogni pallone. L’agonismo fa da padrone per tutto il primo tempo, avvio di ripresa completamente diverso, che vede il Milan crescere con il passare dei minuti dominando in ogni zona del campo. Il goal del vantaggio arriva al 59’, Tsadjout riesce a servire in profondità il numero 21 Pecorino lanciato verso l’area di rigore, l’attaccante è bravo a controllare la palla e con un potente tiro trafigge un incolpevole Lammens. La squadra belga evidentemente scossa dal gol preso, subisce il doppio svantaggio da Haidara al 67’, il quale approfitta di una disattenzione difensiva recuperando palla al limite dell’area avversaria, il fantasista rossonero è bravo con un diagonale forte e preciso a battere l’estremo difensore. Al 69’ il Milan sostituisce il centrocampista Brambilla, migliore in campo fino a quel momento, fulcro del gioco rossonero, concedendo agli avversari il pallino del gioco. Al 77’ sugli sviluppi di un corner Cambier accorcia il risultato sul 2 a 1 grazie a un gran colpo di testa, infiammando ancora di più l’entusiasmo per il Bruges. La squadra di mister De Mil si getta a capofitto per raggiungere il pareggio che vorrebbe dire calci di rigori, al 91’ il portiere rossonero Guarneri serve con un lancio errato Cambier che viene steso in area, l’arbitro fischia il fallo ed assegna calcio di rigore per il Bruges, dal dischetto si presenta De Wolf, che non sbaglia, portando il risultato sul 2-2.

La gara termina in pareggio, si deciderà tutto alla lotteria dei rigori: decisivi saranno gli errori di Mionic e Martimbianco, che si faranno ipnotizzare da Lammens. De Kuyffer regalerà la vittoria al Club Bruges che si qualifica per i quarti di finale eliminando un Milan opaco.



Il Tabellino



Ammoniti: 38' Van Den Keybus (B)



Espulsi: 91' Djalo (M)



Marcatori: 59' Pecorino (M), 67' Haidara (M), 77' Cambier (B), 91' De Wolf (B)



Arbitro: Bitonti di Bologna



Milan: Guarneri; Negri, Merletti, Djalo, Abanda; Frigerio, Mionic, Brambilla (69' Robotti); Haidara, Pecorino (69' Signorile), Tsadjout A disp. Noleri, Ruggeri, Basani, Martimbianco, Capanni, Culotta, Robotti, Di Gesù, Signorile All: Giunti



Bruges: Lammens; Fuakala, Van Der Bremt, Voet; De Wolf, Van Acker, Van Den Keybus, De Ketelaere, De Cuyper; Appiah, Baetene A disp. Shinton, Schoonbaert, Vervaque, Dendoncker, Fadiga, Ugur, De Clerck, De Kuyffer, Ngonge, Shala, Ciulla, Van Damme, Cambier, Wilkims, Blomme All: De Mil