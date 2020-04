Serie A, probabile ripartenza a maggio

Toscana - In Serie A sembra si sia trovato un accordo sulla ripartenza, ipotizzando come date dal 24 maggio, quella più ottimista, fino al 7 giugno, la più lontana, dopodichè si giocherà fino al termine.



Come riporta la Gazzetta dello Sport, anche per il calcio, lunedì 4 maggio potrebbe essere il giorno della riapertura. Si attende per l'ufficialità i prossimi Dpcm, ma la prima settimana di maggio sembra potrebbe essere la data in cui si potrà tornare ad allenare in gruppo. Da verificare modalità, condizioni e quali categorie oltre alla serie A potranno ripartire.



Per il campionato di Serie A ripartendo il 24, il 31 maggio o il 7 giugno servirebbero sei settimane e mezzo (13 turni) per completare il campionato e si finirebbe fra l'inizio o la metà di luglio, potendo così disputare in seguito le Coppe Europee.



Fonte: tuttocampo.it