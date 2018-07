A un passo Juventus B, Cavese e Imolese

Toscana - Alla scadenza delle ore 13 di venerdì, sono state cinque le domande di ripescaggio presentate in Lega Pro a Firenze. Complete e quindi ripescaggio a un passo per Juventus B (unica seconda squadra, dopo le rinunce di Milan e Torino), Cavese e Imolese, stasera impegnata ai Marmi in Coppa Italia.



Resta capire se il Prato è riuscito a risolvere in extremis il problema stadio, mentre il Como ha presentato domanda ma con problema alla fideiussione. Quindi tre sicure e due in bilico.