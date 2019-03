Pisa-Carrarese 1-0, è finita all´Arena Garibaldi

I locali vincono a 4 dal termine con la rete del neo entrato Izzillo

Toscana - RETE: 86' Izzillo



Alle ore 22:25, dopo 4 minuti di recupero termina l'incontro. [ PIS 1 - 0 CAR ]



86' GOL DEL PISA: dopo una bella azione sulla sinistra di Minesso, il cross in mezzo arriva al neo entrato Izzillo che di testa trova l'angolo giusto. [ PIS 1 - 0 CAR ]



62' Si fa vedere la Carrarese, Maccarone dal limite appoggia a Varone che in spaccata conclude a rete, ma Gori c'è. [ PIS 0 - 0 CAR ]



58' Lisi dalla sinistra per Marconi, la sua girata è fuori misura. [ PIS 0 - 0 CAR ]



52' Ancora Pisa che scende a destra con Berna, palla sul limite a Minesso che calcia di prima intenzione, fuori di poco. [ PIS 0 - 0 CAR ]



49' Minesso in contropiede scende sulla sinistra e calcia sul primo palo, Borra ancora pronto. [ PIS 0 - 0 CAR ]



Ore 21:35, inizia secondo tempo



Alle ore 21:19 termina il primo tempo



42' Masucci riceve un prezioso assist e prova a saltare Borra che si stende e con la manona devia in angolo. [ PIS 0 - 0 CAR ]



38' Birindelli riceve al limite a calcia sul secondo palo, un difensore ospite riesce a deviare in corner [ PIS 0 - 0 CAR ]



31' Miracolo di Borra sulla conclusione di Berna, sulla respinta Masucci mette dentro ma l'assistente alza la bandiera. [ PIS 0 - 0 CAR ]



25' Ancora Marconi che arriva a tu per tu con Borra e schiaccia a terra ma la palla esce di poco a lato. [ PIS 0 - 0 CAR ]



10' Dagli sviluppi di un corner Marconi salta più in alto di tutti, il suo tiro è centrale e Borra blocca facilmente. [ PIS 0 - 0 CAR ]



8' Masucci ci prova con un gran tiro, ma Borra si oppone. [ PIS 0 - 0 CAR ]



4' Parte bene il Pisa con la gran botta di Gucher, parata di Borra coi pugni. [ PIS 0 - 0 CAR ]



Ore 20:33, partita iniziata



Le formazioni iniziali:



PISA (4-3-1-2): Gori, Birindelli, Meroni, Benedetti, Lisi, Verna, Gucher, Di Quinzio, Minesso, Marconi, Masucci. A disp. D’Egidio, Kucich, Brignani, Buschiazzo, Masi, Izzillo, Moscardelli, Marin, Pesenti, Lidin. All. D’Angelo

CARRARESE (4-2-3-1): Borra, Carissoni, L. Ricci, Karkalis, Scaglia, Varone, Cardoselli, Bentivegna, Biasci, Tavano, Maccarone. A disp. Rollandi, Murolo, Alari, Rosaia, Latte Lath, Piscopo, G. Ricci. All. Baldini

ARBITRO: Gualtieri della sezione Asti



Prepartita



Tutto pronto all'Arena Garibaldi per il super derby toscano tra Pisa e Carrarese, valevole per la trentaduesima giornata di Serie C Girone A. Due squadre appaiate a 50 punti che vedono la capolista Entella a +8. Vincere per rimanere agganciati al treno che conta, per un miglior piazzamento playoff e poi chissà...



Una sfida pesantissima che per la rivalità tra le due storiche società promette scintille. Grande affluenza di pubblico allo stadio pisano che in questa serata sarà dipinto anche di gialloazzurro, sono circa un migliaio i tifosi "carrarini" che stanno occupando i settori della Gradinata e della Curva Ospite.