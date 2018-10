Piacenza-Carrarese, si giocherà anche a `colpi di controller`

Al fischio finale della gara d'alta quota di Serie C via anche con la sfida eSports tra le due società

Toscana - Una doppia sfida inedita e divertente tra due prestigiose società, entrambe da poco entrate nel mondo eSports. Mercoledi 17 ottobre sera, il triplice fischio della gara d'alta quota del campionato di Serie C tra Piacenza e Carrarese, darà il via a un'altra sfida tra le due squadre, ma non nel manto erboso del "Garilli" di Piacenza, bensì in diretta streaming.



Come risaputo sia la Carrarese che il Piacenza parteciperanno al campionato eSports Pro Club di Fifa 19 (11 vs 11) per Play Station 4 e saranno entrambe inserite nel campionato eSports di Serie B. Di conseguenza non poteva esserci un occasione migliore della gara di campionato delle prime squadre per giocare questa amichevole virtuale di super lusso.