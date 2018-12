Mondo eSports, Buonanno trascina la Carrarese

- Dopo i risultati negativi della settimana scorsa, laè rientrata in carreggiata e nelle ultime due gare ha portato a casa due vittorie che valgono il passaggio del turno in Coppa e l'allontanamento dalla zona paludosa della classifica.Settimana intensa con tre gare, partita male lunedi 3 dicembre con la sconfitta per 2-0 contro la. Nel primo turno di Coppa, di martedi 4, i ragazzi dihanno reagito vincendo con un rocambolesco 4-3 contro l', grazie all'incredibile poker di gol di bomber(NN Buonanno). Nell'ultima gara settimanale di mercoledi gli azzurri hanno battuto il fanalino di coda del torneocon un convincente 3-1 e un'altra tripletta di, in stato di grazia. Buone anche le prestazioni dei due assistmen(NN Joker) e(NN Bia Romaldo) che hanno dato tanta qualità al gioco offensivo.L'attualevede lain 14° posizione, distante 5 punti dalla zona retrocessione. Ricordiamo che la Carrarese eSports (un progetto nato da pochi mesi, in collaborazione tra lae l'associazione sportiva), è stata inserita di diritto nel difficile campionato die di conseguenza l'obiettivo è senza dubbio la salvezza.Prossima settimana altre due gare di campionato: lunedi 10 dicembre contro l'(11°) e mercoledi 12 contro(2°). Per gli interessati sarà possibile seguire le dirette degli incontri direttamente al canale, collegamento alle 22.45.