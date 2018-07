Massa Carrara, a breve il `Corso Allenatori Uefa C`

- Il presidente dell’presenta il nuovo, dedicato in maniera specifica a formare i futuri tecnici che andranno ad operare neie che verrà svolto nella provincia dinel prossimo settembre. Un severo avvertimento da parte di Taponecco per tutti gli allenatori che pur non avendo titolo, siedono sulle panchine dei vari campionati.Le domande dovranno essere inoltrate entro il 12 settembre e inizierà il 24 dello stesso mese. Saranno sei settimane intervallate, dal Lunedi al Venerdi con orari 17,30 /18 - 22/22.30, più il sabato mattino 8.30/ 9 - 12.30 -13.00. IL corso terminerà l'8 dicembre mentre gli esami ci saranno i giorni 20, 21 e 22 doicembre. Saranno Ammessi 40 candidati che come primo requistito devono avere la residenza nella regione Toscana.Al seguentetutte le info e moduli da complilare per l'iscrizione.