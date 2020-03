LND: "I campionati dilettanti saranno conclusi"

Toscana - In un’intervista rilasciata all'emittente televisiva di Prato "Il Gioco è fatto" il coordinatore della Lega Nazionale Dilettanti, l’avvocato Luigi Barbiero (foto) senza indugi ha dichiarato quanto segue:



"A oggi l’attività è sospesa fino al 3 aprile. Saremmo però pronti e orgogliosi di riprendere l’attività e concludere l’annata perché innanzitutto vorrebbe dire aver, se non sconfitto, almeno limitato molto questo virus che sta mettendo tutti in ginocchio e secondariamente perché potremmo così avere delle classifiche che avrebbero il conforto del campo. Sforare la data del 30 giugno per concludere la stagione? Lo ha detto il presidente federale Gravina: la stagione va terminata, se ci saranno criticità particolari e i tempi fossero stretti, ci sarà la possibilità di valutare uno sforamento della data limite del 30 giugno. Questa ipotesi sarà affrontata con attenzione se ce ne fosse la necessità



Prendendo atto di ciò che succede, la nostra organizzazione è in grado di trovare le soluzioni perchè la stagione si concluda regolarmente. In questi giorni ho sentito di tutto: e tutti pensano di trovare la soluzione. Come L.N.D. e Serie D abbiamo fin dall’inizio detto che i campionati vanno portati al termine: non è nell’ottica e nella logica delle cose non riprendere l’attività".



Successivamente ha ribadito il concetto il presidente della Lega Nazionale Dilettanti e vicepresidente della Federazione Italiana Giuco Calcio (FIGC), Cosimo Sibilia che aggiunge:



"A costo di scendere in campo ogni tre giorni, occorre fare in modo di ricominciare e concludere la stagione agonistica. In sport americani come Nba ed hockey due gare alla settimana sono la regola, non vedo perché da noi non possa essere applicata in via del tutto eccezionale. Quando c’è un imprevisto, di solito ci si adatta. Ed è quel che faremo, se necessario andando anche oltre la deadline del 30 giugno. Per noi della Lnd c’è anche la questione under che non va trascurata, perché dal primo luglio in linea teorica c’è lo scatto di un anno per il loro inquadramento. Ma un modo per completare la stagione lo troveremo, a tutti i livelli. È la soluzione migliore ci permetterebbe di evitare strumentalizzazioni di qualsiasi tipo, interpretazioni della normativa, ricorsi e altri inutili strascichi. Quando a parlare è il campo, non c’è altra voce che tenga”.