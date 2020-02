Grosseto, spiacevole espulsione per mister Magrini

- Un brutto episodio il cui protagonista è l’ex mister della Massese. Domenica 16 febbraio, nel finale di gara tra il suoe il(Serie d Girone E) il tecnico di Magione, che ha guidato la squadra bianconera nei finali di stagione del 2017 e 2018, è stato espulso per aver accennato uno schiaffo un proprio giocatore: al 74’ Magrini cambia il centrocampistail quale non gradisce la sostituzione e dice qualcosa che suscita la reazione del mister che si avvicina al suo giocatore, lo spinge a lo sfiora con uno schiaffo, così sembrerebbe dalle immagini. Il direttore di gara nota l’accaduto e senza esitazioni espelle l’allenatore.Il Magrini a fine gara ha commentato come segue l’accaduto: ”Cretella non voleva essere sostituito e voleva rimanere in campo fino alla fine. L’ho visto molto stanco, in settimana si era allenato poco per un problema, e quindi ho inserito Ravanelli. Per la sostituzione si è arrabbiato, abbiamo discusso e il collaboratore ha richiamato l’attenzione dell’arbitro. Non posso discutere con un mio calciatore? Non ho mai visto una squalifica per una cosa del genere. Non c’è nulla da chiarire, evidentemente eravamo tutti un po’ nervosi, ma con Riccardo non ci sono problemi”.A seguente link facebook il video dell’accaduto: