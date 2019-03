Final Eight, Città di Massa a un passo dall´impresa

I bianconeri sopra di 3 reti subiscono la rimonta e perdono la finalissima contro i campani del Real San Giuseppe

Toscana - Non c'è la fatta il Città di Massa. Nella finalissima delle Final Eight di Coppa Italia di Serie B, trasmessa questa sera in diretta tv sul canale nazionale Sport Italia, la squadra apuana è stata battuta, in rimonta per 8-4, dai campani del Real San Giuseppe.



Partita dai due volti, nella quale i bianconeri sono subito passati in vantaggio e hanno giocato un primo tempo superlativo, difendendosi con grande senso tattico e affidandosi a feroci ripartenze, tanto che dopo 8 minuti si sono trovati avanti di 3 reti (4-1), grazie alle reti di Berti, Percivalle e alla doppietta di Bandinelli. Bandinelli che, a causa infortunio, ha però dovuto abbandonare il match a metà gara. La sua assenza, sommata alla mancanza per squalifica dell'asso spagnolo Garrote, ha pesato molto sull'andamento della gara. Infatti nel finale di primo tempo il San Giuseppe, spinto da un grande Borsato, ha accorciato e a inizio ripresa ha concretizzato la rimonta, portandosi sul 4-4 e poi ribaltando al 3' minuto. Il Città di Massa ha accusato il colpo e non più riuscita a rimettere in piedi la partita, subendo altre tre reti e chinando il campo con il risultato finale di 8-4.



Nonostante l'amarezza per la sconfitta, assolutamente soddisfatta la società del presidente Andrea Vannucci per un traguardo sensazionale, ricordiamo che nessuna squadra toscana è mai arrivata in finale delle Final Eight di Serie B. Immediate le congratulazioni, tramite i social e comunicati ufficiali, da parte di molti personaggi di spicco dello sport e non della provincia di Massa Carrara. Al rientro in città saranno acclamati e certamente onorati per questo cammino incredibile che ha portato Massa a un passo dall'essere Campione d'Italia.



Nella foto: premio di Seconda Classificata consegnato a capitan Luca Dodaro.