Dilettanti: tutti gli spareggi dei `nostri` gironi, dalla Serie D alla Seconda Categoria

Risultati, tabellini e verdetti degli spareggi giocati oggi

Toscana - SERIE D



Poule Scudetto: Rimini-Albissola 4-4



RIMINI: Scotti, Variola, Cola, Simoncelli, Ambrosini, Viti, Vesi, Montanari, Guiebre, Traini, Mazzavillani. A disp.: Rocchi, Brighi, Valeriani, Righini, Cicarevic, Romagnoli, Capellupo, Perazzini, Pasquini. All.: Righetti.

ALBISSOLA: Caruso, Calcagno, Molinari, Papi, Garbini, Gargiulo, Coccolo, Cambiaso, Carballo, Gulli, Cargioli. A disp.: Vasoli, Pasquino, Durante, Boveri, Corbelli, Olivieri, Galli, Corsini, Siciliano. All.: Fossati.

ARBITRO: Marco Monaldi Macerata, coad. da Amedeo Fine Battipaglia e Giuseppe Centrone Molfetta

RETI: 6' Cargiolli, 18' Cargiolli, 48' Gargiulo, 65' Guiebre, 68' Carballo, 84' Ambrosini, 86' Valeriani, 90' Cicarevic



L' Albissola il 23 maggio incontrerà la Vis Pesaro per la terza e ultima gara del triangolare.



PlayOff



Sanremese-Viareggio 1-0

Ponsacco-Real Forte Querceta 3-2



PONSACCO: Giacobbe, Lici, Gremigni, Bedin, Visibelli, Mazzanti, Mariani, Castorani, Negri, Menichetti, Canessa. A disp.: Cirelli, Piras, Santini, Benvenuti, Bellemo, Ficarra, Castagnoli, Rosi, Diop. All.: Maneschi.

REAL FORTE QUERCETA: Fontana, Bertoni, Sergi, Biagini, Tognarelli, Cauz, Remedi, Borgobello, Falchini, Vignali, Ferretti. A disp.: Dini, Castellacci, Silipo, Aliboni, Cito, Chianese, Cecchetti, Baroni, Posenato. All.: Buglio.

ARBITRO: Maria Marotta Sapri, coad. da Mirko Piotti Brescia e Antonio Piedipalumbo Torre Annunziata

RETI: 28' Lici, 50' Vignali, 51' Ferretti, 72' rig. Mimini, 76' Piras

NOTE: al 57' espulso Fontana



SANREMO: Salvalaggio, Fiore, Cacciatore, Castaldo, Lo Bosco, Lauria, Gagliardi, Anzaghi, Taddei, Rotulo, Scalzi. A disp.: Pronesti, Barka, Colantonio, Bozzi, Magrin, Boldini, Negro, Jawo, Caboni. All.: Brancatisano.

VIAREGGIO: Cipriani, Pedruzzi, Mattei, Marinari, Giovannelli, Guidi, Lamioni, Rustichelli, Vanni, Papi, Chicchiarelli. A disp.: Carpita, Citti, Baldassarri, Lucarelli, Andreani, Galligani, Lazzoni, Minichino, Guazzini. All.: Bresciani.

ARBITRO: Niccolo' Panozzo Castelfranco Veneto, coad. da Dario D'onofrio Busto Arsizio e Fabrizio Giorgi Legnano

RETE: 50' Lo Bosco



Verdetti: Sanremese e Ponsacco in finale Playoff



ECCELLENZA



Finale Playoff: Cuoiopelli-Grosseto 2-0



CUOIOPELLI: Morini, Rossi, Battistoni, Mancini, Botrini, Morelli L., Remedi, Niccolai, Andreotti, Pirone, Scaramelli. A disp.: Sollazzi, Bencini, Benelli, Boldrini, D'Auria, Morelli G., Rossetti. All.: Andrea Cipolli.

GROSSETO: Nunziatini, Borselli, Zoppi, Berretti, Ciolli, Gorelli, Faenzi, Raito, Vegnaduzzo, Boccardi, Nigiotti. A disp.: Cipolloni, Cosimi, Degl'Innocenti, Invernizzi, Mesinovic, Molinari, Tuoni. All.: Andrea Danesi.

ARBITRO: Erminio Cerbasi di Arezzo, coad. da Gabrio Pulcinelli di Siena e Fabrizio Chiesi di Prato.

RETI: 88' Bencini, 92' Rossi



Verdetto: Cuoiopelli passa ai play off nazionali.



PROMOZIONE



Playoff: Quarrata Olimpia-Pietrasanta 1-3 (dopo i tempi supplementari) (1-1)

Playout: Folgor Marlia-Luco 0-1



QUARRATA OL.: Bracali, Corsini (106’ Fuschetto), Piana, Petracchi, Rocchetti, Felici, Nania, Ceccarelli (88' Sangregorio), Stasi, Brancaccio (105’ Morelli), Maarouf (54' Mangoni). A disp.: Sasso, Giovannelli, Allegri. All.: Mangoni.

PIETRASANTA: Gigliozzi, Pedonese (66' Burchielli), Badii, Tosi, Romanini (46' Imoh), Carusio, Monaco (66' Zizzari), Chicchi, Ambrosini (117’ Fargnoli), Capo, Bouhamed. A disp.: Begotti, Pucci, Tourè. All.: Del Medico.

ARBITRO: Calonaci di Empoli, coad. da Pepe di Arezzo e Ignomiriello di Firenze.

RETI: 36' Nania, 91' Zizzari, 98’ Chicchi, 104’ Imoh

NOTE: angoli: 7-11. Rec.: 1’+4’+4’+1’. Ammoniti Sangregorio e Tosi.



FOLGOR MARLIA: Bolognesi, Santini, Viviani, Conforti, Nieddu (73' Menchini), Cretu, Della Maggiora (81' Dinelli), Nardi, Battaglia, Picchi (66' Pistoresi), Ceciarini. A disp.: Brocchini, Pieruccini, Rosolo, Massei. All.: Barsotti.

LUCO: Gherardi, Baggiani, Benvenuti, Gianassi, Arias, Bagnioli, Lukolic (66' Cirillo), Monetti, Zeni (94' Santilli), Vallaj, Rosari (77' Paoli). A disp.: Locatelli, Graziani, Rovini, Alivernini. All.: Ruvo.

ARBITRO: Vizzini sez. Valdarno, coad. da Kika e Cioce di Pisa

RETE: 31' Zeni

NOTE: ammoniti Cretu, Nieddu, Viviani, Bolognesi; Lukolic, Arias, Zeni. Rec.: 2'+5'.



Verdetti



Camaiore e Pietrasanta in finale playoff

Vaianese Impavida Vernio, Candeglia e Folgor Marlia retrocesse in Prima Categoria



PRIMA CATEGORIA



Playoff



Pieve Fosciana-Ponte a Moriano 3-0

Tau Calcio-Sporting Bozzano 3-1



Playout



River Pieve-Giovanile Sextum 1-0

Don Bosco Fossone-Romagnano 2-0



DON BOSCO FOSSONE: Carmagnola, Lanzi, Granai, Stabile, Fusco, Passiglia, Pardini (46' Mussi), Giannarelli (70' Del Popolo), Citro, Franchi, Tonazzini (86' Pasciuti) (A disp. Mallegni, Salvadori, Radicchi) All. Lazzini

ROMAGNANO: Tonarelli (96' Borzoni), Nardini, Schintu (70' Del Giudice (88' Borrini), Dell'Amico, Ceragioli, Fall, Fedoryshyn (86' Faal), Trapani, Dei Benedetti, Biagini, Corsi (A disp. Velasquez, Carducci, Pucci). All. Pucci

RETI: 62' Fusco, 77' Mussi



Verdetti



Pieve Fosciana e Tau Calcio in finale Play off

Giovanile Sextum e Romagnano retrocedono in Seconda Categoria



SECONDA CATEGORIA



Playoff



Atletico Carrara-Fortis Camaiore 0-1 (dopo i tempi supplementari) (0-0)

Forte Dei Marmi-Fivizzanese 3-1



ATLETICO CARRARA: Puntelli, ricciardi, Barattini, Domenichelli, Avallone, Barbieri S., Barbieri E., Verdini, Martinucci, Luzzoli, Guadagni (a disp. Raciti, Lecca, Cristiani, Lazzari, Marchini, Corsini, Marchi) All. Bigarani

FORTIS CAMAIORE: Bernini, Paoli, Pardini, Dini, Lari, Pellegrini M., Simonini, Giordani, Pellegrini A., Luisotti, Barsotti (a disp. Raffaelli, Giannecchini, Monti, Barbuti, Mallegni, Corsetti, Pardini). All. Orsetti

RETE: 100' Luisotti



FORTE DEI MARMI: Lippi, Maggi, Defanti, Antonucci, Pagni, Coppede', Tedeschi G., Tedeschi Gl. (65' Borzonasca), Angeli, Lossi, Francioni. (A disp.: Iacopi, Latini, Guarini, Cieli, Benedetti, Neri). All.: Vannoni.

FIVIZZANESE: Pasquali, Bertoli, Pigoni, Sutti, Biasi, Cresci (72' Duchi), Antonioli, Bianchi (54' Francini), Rubino, Gassani, Crocetti (54' Agiede). (A disp.: Gianni, Duranti, Riani, Simonelli). All.: Poli.

RETI: Angeli 25', Gassani 36', Francioni 67', Pagni rig. 95'



Verdetti: Fortis Camaiore e Forte Dei Marmi in finale playoff