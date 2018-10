Dilettanti, settimana `Uefa Regions Cup`: domenica fermi dall´Eccellenza alla Seconda

Si gioca in Terza Categoria e Serie D

Toscana - Dal 9 al 15 ottobre in Toscana, e precisamente negli impianti di Montecatini Terme, San Giuliano Terme e Agliana, si giocherà la Uefa Regions’ Cup, la massima competizione continentale per club non professionisti (al massimo d’Eccellenza). La nostra regione ospiterà le gare del Gruppo 8, composto dalla formazione del Comitato Regionale Toscano della Lega Nazionale Dilettanti, organizzatore dell’evento, e dalle selezioni regionali di Polonia, Moldavia e Svizzera. La prima classificata accederà alla fase finale della competizione in programma a giugno 2019 (sorteggio il 10 aprile a Nyon).



Per questo motivo saranno fermi tutti i campionati dall'Eccellenza alla Seconda Categoria mentre saranno regolarmente in campo la Terza Categoria e la Serie D.