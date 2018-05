In Seconda non ci sarà più obbligo, in Prima solo due under

Toscana - Importanti novità sul punto Fuori Quota a partire dalla prossima stagione. Infatti nell'ultimo comunicato il consiglio direttivo del comitato regionale toscano della ha modificato sensibilmente le regole per l'obbligo sugli under da mettere in campo dalla stagione 2018/2019, soprattutto per quanto riguarda la Seconda Categoria:



Eccellenza: le formazioni dovranno avere in campo per tutta la gara un calciatore del 1998 (anno che rimane in quota), uno del 1999 e uno del 2000.



Promozione: le formazioni dovranno avere in campo per tutta la gara un calciatore del 1998 (anno che rimane in quota), uno del 1999 e uno del 2000.



Prima Categoria: le formazioni dovranno avere in campo per tutta la gara due calciatori del 1997.



Seconda Categoria: Non ci saranno più limiti di età e di conseguenza potranno giocare anche tutti giocatori in quota.