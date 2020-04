Dilettanti, al via il mutuo liquidità per le ASD

Toscana - Nella giornata di sabato 11 aprile nel sito ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti è uscito un importante comunicato nel quale viene descritto il Mutuo Liquidità per le ASD per fronteggiare gli evidenti danni economici conseguenti il Coronavirus.



Riportiamo di seguito l'articolo integrale:



Alla fine della prossima settimana dovrebbe essere attivato il Mutuo Liquidità per le ASD da parte del Credito Sportivo per importi da un minimo di 5.000 a un massimo di 25.000 euro. Tasso 0, per un anno le rate non verranno pagate, restituibile in 5 anni, queste le caratteristiche fondamentali di questo istituto.



Per sottoscrivere il mutuo sarà necessario avere un indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) e la firma digitale del Legale Rappresentante; la domanda dovrà pervenire al Credito Sportivo tramite portale che verrà istituito sul sito creditosportivo.it



Di questa procedura daremo notizia alla fine della settimana prossima.



Per il momento le società interessate dovranno inviare solo una manifestazione di interesse tramite mail ( crt.toscana@lnd.it – crtoscana@pec-legal.it ) a questo Comitato Regionale entro e non oltre GIOVEDI’ 16 APRILE P.V.



Tale manifestazione di intenti dovrà necessariamente includere le seguenti informazioni:



* Esatta denominazione ASD ed indirizzo

* Nominativo Presidente Legale Rappresentante

* Importo richiesto da 5.000 a 25.000 euro

* Recapito telefonico dell’interessato