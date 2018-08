Dilettanti 2018-19, lunedi o martedi i gironi dall´Eccellenza alla Seconda

Ancora da stabilire la posizione del Badesse che ha fatto ricorso al Collegio di Garanzia del Coni

Toscana - Sta finalmente per sciogliersi il nodo dei Gironi dilettantistici 2018-19. Nodo riguardante la posizione del Badesse che ha fatto ricorso al Collegio di Garanzia del Coni ed è in attesa di risposta.



Il Comitato Regionale Figc Toscano ha stabilito che i gironi toscani di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda categoria verranno redatti in ogni caso domani 13 agosto o al massimo il giorno successivo nonostante l'”affaire” Badesse che verrà in primis inserito in un girone di Promozione e poi, nel caso di esito positivo del ricorso verrà per cosi' dire “promosso” nel girone B di Eccellenza, girone che sarà quindi a 17 squadre mentre quello di Promozione diventerà a 15 senza quindi alcun ripescaggio.