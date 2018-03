Carrarese-Lucchese: le disposizioni per i tifosi ospiti

Le dicisioni del GOS: tagliandi solo per "Settore ospiti" e se in possesso della tessera di fidelizzazione rossonera per i residenti in provincia di Lucca

Toscana - Carrarese Calcio 1908, vista la determinazione numero 10 del 07/03/2018 emessa dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, di seguito si comunicano le disposizioni relative alla vendita dei biglietti per il settore ospiti riferite alla gara Carrarese vs Lucchese del 17/03/2018 disposte dal GOS:



vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Lucca esclusivamente per il settore “ospiti” e solo se in possesso di tessera di fidelizzazione della Lucchese;



incedibilità dei titoli di ingresso;



La prevendita dei biglietti inizierà martedì 13/03/2018 e terminerà alle ore 19:00 di venerdì 16/03/2018 attraverso il circuito di vendita Etes Come on Web.

