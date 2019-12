Carrarese eSports, un 2019 soddisfacente

Toscana - Siamo arrivati alla fine del 2019 con il "nuovo" progetto firmato Carrarese Calcio 1908, società lungimirante e al passo coi tempi che dalla scorsa stagione si è tuffata nel virtuale con il team Pro Club Fifa 20 Carrarese eSports, in collaborazione con l’associazione sportiva ASD Sportivamente e il partner SiLu's Planet Computers & Videogames.



Una ambiziosa scommessa verso un mondo con grandi potenzialità nel quale si stanno affacciando molte società professionistiche. Per chi non lo sapesse, dall’inizio della stagione 2018 la Carrarese partecipa con una propria rosa formata da 15/20 players ai campionati Pro Club nei quali si gioca 11 contro 11. Con la massima serietà, in quanto società professionista, la squadra di mister Morabito è stata presentata tramite conferenza stampa al “Dei Marmi”, nel dicembre scorso, e quest’estate in Piazza Alberica è salita sul palco in occasione della presentazione della stagione, assieme alla prima squadra di mister Baldini e al settore giovanile. In più durante i mesi più caldi, sempre in collaborazione con ASD Sportivamente e SiLu's Planet Computers & Videogames è stato organizzato il lungo torneo live Carrarese Fifa Champiobnship con finale trasmessa in diretta facebook dalla nuova sala stampa del “Dei Marmi”. Una visibilità senza precedenti che nel mondo eSports ha avuto grande risonanza tanto che la Carrarese oggi risulta un esempio a livello nazionale.



Passando alla stagione in corso grandi novità: infatti oltre alla difficile Serie B del campionato VPG, nella quale sono a metà classifica, la prima squadra ha passato le qualificazioni per entrare nella Seconda Divisione del prestigioso torneo ESL, e sta partecipando ad entrambe le competizioni. In più è stata creata la Carrarese eSports Academy, una vera e propria squadra B dove hanno approdato giocatori impegnati in tornei minori, la Serie D1 di VPG (quarti in classifica), la Serie B di FVPA (sesti) e la Serie C di VPL (quarti). Un bacino fondamentale per la prima squadra dal quale “pesca” se necessario i players più performanti.



In questi giorni tramite i canali social ufficiali Carrarese Calcio 1908 è stata lanciata la nuova pagina facebook dedicata Carrarese eSports dove sarà possibile seguire quotidianamente tutte le novità e le dirette della prima squadra.



Di seguito le rose dei due team:



Prima Squadra: Portiere: Fabrizio Ambrosanio [renatofabrizio]. Difensori: Luca Adamu [karalis99], Michele Amedei [MrMyke], Francesco D’Ortenzio [TheWall_of_Fifa], Luca Maggiani [Apuano80], [SNAKEITA98]. Centrocampisti: Umberto Bucci [trillex1], [imSilvio_], Francesco Paccagnella [im-pacca], Mirko Morabito [Khioga] giocatore-allenatore, Loisi Massimiliano [cdf_rekapp], Giacomo Bertolucci [UCHIHA_JACK]. Attaccanti: Gianmarco Biagioni [ Bia-Ronaldo7], [ilbarre1992], [TheAlexGaming], Mario Buonanno [elkun1989].



Academy: Portieri: Demoniaco1985. Difensori: IlNinjadiCT46, non_sonoeddy, Capolinea_CT, Fleatomik, Torcia06. Centrocampisti: ILGladiatore994, VastaMario, Marcoesa_84, Xx_Malammor_xX03, Xmiky89, Xx13BlackDavil7x, Bombo979, ProSteo88. Attaccanti: Solovincere95, Alex_Baggio95, GiuseppeSapienza, Dwayne_ita.