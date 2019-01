Campionato Primavera, Luca Scarlino dallo Spezia alla Samp

L'attuale capocannoniere del Campionato "Primavera 2 Tim" passa in blucerchiato. A fine stagione pronto per lui un triennale

Toscana - La Sampdoria ha prelevato dallo Spezia l'attaccante classe 2000 Luca Scarlino. Il giocatore di Terrarossa arriva a Genova con la formula del prestito e diritto di riscatto a favore dei blucerchiati, in caso di risposta positiva in questi mesi mancanti a fine della stagione. Per lui pronto un contratto di altri 3 anni che lo porterebbe al 2022.



In questa prima parte di stagione Scarlino è stato il vero trascinatore dello Spezia Primavera nel campionato Primavera 2 Tim, con 10 gol in 12 presenze, ed è risultato il capocannoniere, fino ad oggi, del girone. Con la Samp cercherà di trovare spazio e con i suoi gol di rialzare la classifica, attualmente i blucerchiati sono 11° nel difficile campionato di Primavera 1 TIM - Trofeo Giacinto Facchetti.



Il ragazzo lunigianese è sicuramente uno dei profili più interessanti del calcio italiano che ha gia vestito la maglia azzurra nell'Under 16 e 17 e ha anche avuto al possibilità di mettersi in mostra con la B Italia di Massimo Piscedda, giocando nella tournée giapponese del settembre 2017.