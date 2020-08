Regionali e sondaggi, in Toscana è testa a testa Giani-Ceccardi

Toscana - Stando a un recente sondaggio di cui ha dato notizia il quotidiano La Stampa e commissionato dal Partito Democratico, in Toscana, al momento, sarebbe un testa a testa tra centrosinistra e centrodestra. La coalizione guidata da Eugenio Giani sarebbe al 42,5% mentre quella guidata dalla leghista Susanna Ceccardi raccoglierebbe il 43% dei consensi. Per quanto riguarda i candidati presidenti, invece, Giani sarebbe compreso in una forchetta tra il 40 e il 44%, mentre Ceccardi tra il 38 e il 42%. Sempre lo stesso sondaggio commissionato dai Dem vedrebbe come primo partito il Pd al 29,5%, la Lega al 24,5%, Fratelli d'Italia al 9,5% e Italia Viva al 4,5%.



Uno scenario diverso, invece, descrive il sondaggio Emg Acqua commissionato dal partito di Matteo Renzi: il centrosinistra sarebbe in vantaggio di 4 punti sul centrodestra, 45,5% contro 41,5%. Il Movimento 5 Stelle raccoglierebbe l'8%.