Regionali, è Irene Galletti la candidata del M5s. Giannarelli non ce la fa

Toscana - Giacomo Giannarelli non ce l'ha fatta a ottenere di nuovo la candidatura a presidente della Regione Toscana per il Movimento 5 Stelle. Il consigliere regionale, originario di Carrara, ha ottenuto il 42,9% dei voti (646) nel ballottaggio conclusosi ieri sera sulla piattaforma Rousseau. È stata quindi l'altra consigliera regionale, Irene Galletti, a ottenere la candidatura con 859 voti pari al 57,1%.



CHI È IRENE GALLETTI

Irene Galletti è laureata in giurisprudenza e specializzata in tutela dei diritti umani e cooperazione internazionale presso la Sssup Sant’Anna di Pisa, prima dell'elezione a consigliera regionale era impiegata all’aeroporto di Pisa. Ha lavorato in passato come Addetta Stampa e Relazioni Esterne presso Sat Spa e Nazione Unite (Fao di Roma e Ginevra). Da anni impegnata nella mondo del volontariato, tutela dell’ambiente e degli animali, cooperazione internazionale, tematiche del femminismo e storia e tradizioni pisane. È membro del cda dell'Istituto Domus Mazziniana nominata dal Mibac.



LE CONGRATULAZIONI DI GIANNARELLI

«Complimenti a Irene Galletti». Ha scritto a caldo sui social Giacomo Giannarelli. «Il voto va sempre rispettato. Siamo l'unica forza che elegge il proprio candidato coinvolgendo tutta la sua base attraverso uno strumento democratico. Sosteniamo il Movimento 5 Stelle per tutelare i diritti dei cittadini toscani».