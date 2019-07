Regionali 2020, Nardi (Pd): «Non servono primarie. Troviamo candidato unitario»

Toscana - “Nardella e Romano sulle primarie tracciano una linea condivisibile: si lavori per un candidato unitario e in tempi brevi. Le primarie non devono essere la soluzione, ma uno strumento possibile, di cui però oggi non c’è bisogno in Toscana”. Commenta così la deputata apuana del Pd Martina Nardi dopo le parole del sindaco di Firenze Dario Nardella che, in vista delle regionali, parla di “primarie come estrema ratio” augurandosi invece un’unica candidatura alla presidenza della Regione Toscana. “Non possiamo permetterci di arrivare divisi alle elezioni regionali- continua Martina Nardi- Perché quando non siamo uniti perdiamo. E’ accaduto in tante elezioni amministrative, in troppi comuni toscani e italiani e anche nel mio Comune di Massa, dove il centro sinistra, soltanto un anno fa, si è spaccato in troppi rivoli, lasciando campo alla Lega. Condivido con Nardella e il collega deputato Romano la necessità di non perdere tempo, neanche in estate, e di iniziare a costruire il percorso di una coalizione unitaria di centro sinistra, che si apra anche ai civici, non solo ai partiti, e che ci porti forti alle prossime elezioni”.