Ragionali, nel M5s è ballottaggio Giannarelli-Galletti

Toscana - Bisognerà attendere fino a giovedì sera per conoscere il candidato del M5s alla presidenza della Regione Toscana. La votazione su Rousseau conclusasi alle 19 infatti non ha visto il raggiungimento del 50% più uno dei voti per uno dei 18 candidati necessari per ottenere la nomination.



I due più votati sono stati Irene Galletti, consigliera regionale uscente, e Giacomo Giannarelli, anch'egli consigliere regionale uscente e originario di Carrara (Massa-Carrara). Il Movimento 5 Stelle non ha comunicato le percentuali di voto raggiunte dai due.



Questi i voti che hanno ricevuto gli altri candidati: Andrea Quartini (9,9% - 133 voti), Gabriele Bianchi (13,2% - 176), Silvia Noferi (12% - 160), Claudio Loconsole (1,6% - 22), Tommaso Romagnoli (1% - 14), Maria Pica (1,9% - 26), Isacco Bocci (2,9% - 39), Paolo Pescucci (0,7% - 10), Andrea Fossi (1% - 14), Carlo Baglioni (0,9% - 12), Diego Bravi (0,4% - 5), Luigi Liguori (0,1% - 2), Luigi Capasso (0,1% - 1), Barbara Rossi (1% - 14), Andrea Tolari (4,9% - 66).