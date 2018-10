Promozione turistica, Bugliani (Pd): «La ricetta è fare squadra»

Il consigliere regionale Pd e presidente commissione Affari istituzionali invita gli enti locali a usufruire delle opportunità messe in campo con il bando regionale

Toscana - "Quella degli ambiti turistici omogenei approvata dal Consiglio Regionale lo scorso maggio è un’opportunità che ogni territorio deve saper cogliere per aggregare comuni legati da una attrattività comune e lavorare assieme in modo efficace sul fronte dell’accoglienza, promozione e informazione turistica". Così Giacomo Bugliani, consigliere regionale Pd, sulla promozione turistica e il bando della Regione Toscana per l’avvio degli ambiti territoriali.



"La Regione è a fianco dei territori con questo obiettivo, è infatti stato predisposto un bando che supporterà la fase di avvio in Toscana degli ambiti territoriali e dei prodotti turistici omogenei. L'obiettivo è proprio quello di assicurare il massimo supporto ai Comuni, garantendo risorse utili per avviare e implementare i servizi per l'organizzazione dell'offerta turistica locale, favorendo l'aggregazione di più Enti accomunati da una propria specificità, in modo da costruire un sistema coordinato per la gestione della rete regionale di informazione e accoglienza sul territorio - ha continuato - La ricetta per un’efficace promozione turistica è sicuramente fare squadra. Solo insieme si può attuare la strategia più adeguata per mettere a sistema le tante bellezze di un territorio come quello apuano, variegato e ricco di specificità. La Regione Toscana ha dimostrato di aver colto l’importanza di questo fattore, mettendo in campo quindi modalità innovative e il giusto sostegno per programmare in modo efficace le attività promozionali e costruire servizi ad hoc per i visitatori. Per chi è già pronto con il progetto ed ha assolto gli obblighi previsti dal bando, la prima finestra temporale per la presentazione dei progetti va dal 15 al 31 ottobre 2018”.