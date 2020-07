Lavoro, Galletti (M5s): `Liquidità alle imprese. La Toscana deve puntare di più sull´innovazione`

Toscana - “I dati drammatici diffusi dall’Irpet, con la Toscana che soffre l’effetto della crisi post Covid in maniera superiore rispetto alla media del Paese, impongono un intervento massiccio da parte del Governo e della Regione attraverso contributi a fondo perduto per sostenere le filiere produttive, in particolare quelle del tessile e della meccanica". Così Irene Galletti, candidata alla presidenza della Regione Toscana per il Movimento 5 stelle, commenta i dati sulla produzione industriale, raccolti dall’Irpet per conto della Cna.

"Mi sono già attivata su questo argomento in passato e, insieme ai parlamentari toscani del Movimento, continuerò a farlo. Ma è del tutto evidente che il modello della Toscana non può basarsi esclusivamente sulla manifattura a basso contenuto tecnologico e sulle esportazioni. Occorre un piano per l’innovazione industriale che in questi anni la Regione non ha saputo mettere in piedi e occorre un programma pluriennale di riduzione della burocrazia. Chi dice di volerla tagliare da un giorno all’altro, magari a colpi di lanciafiamme, prende in giro cittadini e imprenditori. E di questo non abbiamo bisogno”.



“Il primo concreto passo – aggiunge Galletti - deve essere quello di evitare a chi vuole fare impresa di fare la spola tra 80 uffici diversi, per presentare carte, ritirare permessi e ottenere pareri. Serve un ufficio unico in grado di svolgere l’intero iter burocratico, sollevare l’imprenditore da questo compito, e restituirgli la pratica evasa. Bisogna, prima di tutto, ripensare l’organizzazione della macchina amministrativa e dare una prima risposta immediata”.