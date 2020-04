Covid-19, al via la sperimentazione per ricercare gli anticorpi

Toscana - L'Unità di crisi aziendale per la gestione dell'emergenza Covid-19 dell'Azienda USL Toscana nord ovest informa che è partita la sperimentazione dei test sierologici per la ricerca degli anticorpi IgM e IgG al Sars-CoV-2.

In accordo con quanto previsto dal’ordinanza della Regione Toscana, i test sono indirizzati prioritariamente agli operatori sanitari e ad un campione di pazienti di popolazione a maggior rischio distribuiti su tutto il territorio, in particolare: personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, residenti nelle strutture socio-sanitarie.

Al termine della sperimentazione sarà aggiornato il protocollo per lo screening e la diagnosi della malattia infettiva COVID-19, in modo tale da velocizzare l’esecuzione dei test ed ampliare la popolazione sottoposta a monitoraggio.