Commercio, Montemagni (Lega): `Da dove è spuntata la tassa Covid?`

Toscana - "Almeno a sentire il Codacons sembra che alcuni esercizi commerciali, anche in Toscana, stiano facendo pagare ai clienti una sorta di "tassa Covid-19". Scrive in una nota Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega. "In pratica - prosegue il Consigliere - sarebbe una specie di contributo richiesto per andare a coprire, seppur molto parzialmente, le perdite subite in questi mesi di chiusura e le spese sostenute per la riapertura; oneri che, peraltro, continueranno ad esserci per un periodo di tempo indeterminato."



"A prescindere dalla liceità della cosa - precisa l'esponente leghista - ci vogliamo mettere nei panni di chi rischia seriamente di chiudere la propria attività, non avendo avuto, dopo anni di gravose tasse e balzelli vari costantemente pagati, un aiuto concreto e sollecito da parte di Stato e Regione? Facile dire "riaprite pure" - sottolinea la rappresentante del Carroccio - se, poi, si abbandonano al loro triste destino migliaia di negozianti e piccole imprese che per non avere ulteriori costi, hanno deciso, ad oggi, addirittura di non alzare la saracinesca." "Il fatto è - conclude il Consigliere - che bisognava, da parte delle Istituzioni, tassativamente evitare di "costringere" gli esercenti a chiedere un aiuto alla clientela; l'utente può aiutare l'economia locale, andando dal parrucchiere o al ristorante, ma sono altri che dovrebbero farsi carico di supportare adeguatamente, vista l'emergenza, chi vede il baratro, purtroppo, davvero ad un passo."