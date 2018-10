Come e dove votare a Carrara per il nuovo segretario PD Toscana

Primarie aperte domenica 14 ottobre, si sceglie tra Simona Bonafè e Valerio Fabiani

Toscana - Primarie aperte domenica 14 ottobre per la scelta del nuovo segretario del Partito Democratico della Toscana. Gli elettori votano contestualmente un candidato tra Simona Bonafè e Valerio Fabiani e la lista di candidati all’assemblea regionale collegata. Possono votare non solo gli iscritti ma anche tutti gli elettori che si riconoscono nella proposta politica del partito.



Si vota dalle 8 alle 20 nel proprio seggio di residenza. A Carrara saranno 4:

- Carrara centro c/o federazione

- Bonascola Ca' Michele

- Circolo Avenza ovest centro comm.le La Prada

- Marina di Carrara sede circoscrizione



Possono votare anche i giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni e i cittadini stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno purchè si registrino on line sul sito www.pdtoscana.it entro il 10 ottobre.



Per tutti gli altri basta presentarsi al seggio elettorale il giorno del voto con documento di identità e tessera elettorale. Ai non iscritti al Pd è richiesto un contributo di 2 euro per le spese organizzative.