Ambiente, Pd: «Ecoballe nel golfo di Follonica. Servono interventi veloci»

Toscana - "Il governo dichiarerà lo stato di emergenza per le acque territoriali del golfo di Follonica, in cui sono presenti 56 pericolose ecoballe di combustibile solido". E' quanto dichiarano in una nota congiunta i deputati Pd della costa tirrenica Martina Nardi (in foto), Lucia Ciampi, Andrea Romano, Umberto Buratti, Susanna Cenni e Stefano Ceccanti sulla loro interrogazione parlamentare discussa oggi, mercoledì 22 luglio in Commissione Ambiente di Montecitorio, alla presenza del Sottosegretario alle Politiche ambientali Roberto Morassut.



"Ci auguriamo che con questo provvedimento e la conseguente nomina di un Commissario per l'emergenza potranno essere finalmente intraprese le operazioni di recupero, ormai da troppi anni rallentate da impedimenti burocratici. Occorre ora velocizzare gli interventi al fine

salvaguardare un tratto marino e costiero del Parco nazionale dell'arcipelago Toscano e tutelare la promozione turistica e ricettiva del territorio".