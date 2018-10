«Questa è deportazione, ora basta»

Agitazione per quanto sta accadendo a Riace

Toscana - Sul provvedimento del Ministero dell'Interno con cui si ordina la la chiusura di tutti i progetti legati all'immigrazione portati avanti a Riace la segretaria generale della Cgil Toscana Dalida Angelini ha rilasciato la seguente dichiarazione stampa:



«Siamo alla deportazione per via amministrativa. 'Chi sbaglia paga' tuona il nostro ministro dell'interno. Un governo cinico e disumano sta divorando conquiste di civiltà sancite dalla nostra Carta Costituzionale. Regioni, Città Metropolitane, comuni, chiedano a Salvini di fermarsi e di tornare sui suoi passi, parta dalla nostra regione una richiesta pressante e un appello in tal senso».

La sindacalista chiede ufficialmente alla Regione Toscana di intervenire per fermare il piano del Ministro degli interni.



«Abbiamo il dovere di impedire lo smantellamento del modello Riace e la Cgil Toscana farà tutto il possibile per farlo. Il presidente della Regione Rossi e il sindaco Nardella -continua la sindacalista - nel giugno scorso hanno lanciato l'appello per una manifestazione nazionale contro il razzismo e le politiche del ministro dell'interno, questo è il momento, non mancheranno le adesioni delle istituzioni, delle associazioni e dei cittadini italiani. La Cgil come sempre porterà il suo contributo in difesa della democrazia, per l'affermazione dei valori della solidarietà e dell'accoglienza sanciti dalla nostra carta costituzionale».