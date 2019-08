«Ho approvato il Decreto Sicurezza Bis per fermare gli show sulla pelle dei migranti»

Toscana - «Sì, ieri ho votato favorevolmente al Decreto Sicurezza bis». La Senatrice del Movimento Cinque Stelle Laura Bottici rompe il silenzio e commenta l'approvazione del Decreto Sicurezza Bis voluto dalla Lega che prevede una serie di “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. L'urgenza viene affrontata attraverso 18 articoli divisi in tre capi: disposizioni urgenti per il potenziamento dell’efficacia dell’azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza, disposizioni urgenti in materia di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive e disposizioni urgenti in materia di contrasto all’immigrazione illegale e di ordine e sicurezza pubblica. La senatrice pentastellata si sofferma proprio su quest'ultimo aspetto del decreto ormai legge e precisa:«Questo provvedimento non ha la pretesa di essere una bacchetta magica che risolve in un colpo solo una situazione difficile, che per il Movimento 5 Stelle va affrontato risolvendo alla radice le cause socio-economiche dell'immigrazione, introducendo corridoi legali di ingresso per i richiedenti asilo, accordi europei per il rimpatrio dei clandestini e distribuzione automatica dei migranti in tutta Europa con il superamento dell'assurdo principio di Dublino che impone l'accoglienza al solo Paese di sbarco. Ricordo che i migranti vogliono raggiungere l'Europa e che i nostri confini, le nostre coste, prima ancora di essere dell'Italia sono dell'Europa».



"In attesa che l'Europa si decida a fare la cosa giusta, questo governo ha preso atto di un crescente allarme sociale innescato da un'accoglienza indiscriminata a cui è necessario porre rimedio, ma - sia chiaro - sempre nel rispetto del principio di legalità costituzionale.

Il provvedimento in questione, infatti, non sanziona affatto chi salva i naufraghi. Il soccorso in mare rimane un obbligo giuridico e morale assoluto e nessuna nave privata verrà mai sanzionata o penalizzata per aver assolto a questo obbligo: se i capitani dei pescherecci e dei mercantili che meritoriamente salveranno vite in mare rispetteranno la legge, non avranno nulla da temere. Il decreto prevede, invece, che il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con quello delle infrastrutture e dei trasporti, possa limitare o vietare l'ingresso nel mare territoriale alle navi civili che, dopo il salvataggio, non si coordinano con le autorità competenti".



"Resta immutato - è necessario precisarlo - il dovere per il nostro Stato di prestare soccorso ai naufraghi, nonché di garantire assistenza medico-umanitaria alle navi che prestano soccorso.

Scopo ultimo e condivisibile di questo decreto è fermare chi, facendo show sulla pelle dei migranti, vuole continuare a fare dell'Italia l'unico porto aperto d'Europa, che nel frattempo continua a predicare bene e razzolare male. Questo non è più sostenibile, come non lo era la regola della missione navale Sophia, accettata dal precedente governo, di portare solo in Italia i migranti soccorsi. Una regola inaccettabile che questo governo ha ripetutamente chiesto di modificare, finché l'Europa, pur di non farsi carico dell'accoglienza condivisa, ha preferito interrompere l'operazione lasciando campo libero ai salvataggi fai-da-te delle Ong e all'aumento del micro-traffico di piccole imbarcazioni. Per questo il Movimento 5 Stelle ritiene urgente riportare nel Mediterraneo le navi europee, ovviamente con nuove regole che prevedano sbarchi o smistamento in tutta Europa".



"Questo governo si è fatto carico di temi complessi, finora mai affrontati. Abbiamo ridato dignità ai lavoratori attraverso il Reddito di Cittadinanza, abbiamo agevolato chi voleva andare in pensione, favorendo un turn-over, abbiamo sbloccato cantieri e stanziato nuove risorse. Adesso andiamo avanti con il salario minimo, la riforma della giustizia e il taglio del numero dei parlamentari".