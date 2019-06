«Bandi pubblici per gli agri marmiferi. Il Pd non ci è riuscito, noi ci proviamo»

Toscana - “Il Pd fa pagare ai lavoratori le spaccature al suo interno”. È un attacco frontale quello del consigliere regionale Giacomo Giannarelli e della presidente della commissione marmo, Nives Spattini, entrambi del Movimento 5 Stelle. Attraverso una nota il movimento rispedisce al mittente le accuse lanciate dai consiglieri del Pd relative alla proroga del Pabe in materia di escavazione del marmo.



"I politici del Pd sono senza vergogna – scrive Giannarelli - hanno scritto le pagine più nere del territorio Apuano e oggi si sentono in diritto di venire a dare lezioni. In modo irresponsabile, con questa uscita dei suoi consiglieri regionali, il Pd rischia di far pagare ai lavoratori le spaccature al suo interno, ostacolando un percorso condiviso con l'amministrazione Toscana. Sì perché su richiesta dell'assessore Vincenzo Ceccarelli mi sono attivato presso il ministero chiedendo e ottenendo la disponibilità alla proroga dei PABE, a dimostrazione dell'efficacia e serietà della nostra azione. Evidentemente nel Pd c'è però chi antepone al bene dei cittadini la propaganda elettorale preferendo polemiche inutili alla ricerca di proposte risolutive. Il sindaco, gli assessori e i consiglieri del MoVimento, dopo secolari inefficienze, stanno finalmente garantendo al comune di Carrara regole chiare e certe per l'attività estrattiva, attraverso i PABE e attraverso il regolamento degli Agri Marmiferi che assegnerà tramite gara ad evidenza pubblica le concessioni. Un risultato che nell'ultimo doppio mandato il centro sinistra non è stato in grado di conseguire, lasciando il lavoro sui Pabe a malapena abbozzato e non riuscendo a portare a termine il Regolamento degli Agri Marmiferi, nonostante i ripetuti annunci dell'allora presidente della commissione Marmo eletto proprio in quota Pd".



Altrettanto netta la presidente della Commissione comunale Marmo: "Mi sorprende tutto questo livore da parte del Pd visto che pochi giorni fa è stata sottoscritto a Firenze dall'assessore regionale Ceccarelli, dai comuni di Carrara e di Massa, sindacati e imprese, una bozza di accordo per prorogare le scadenze previste dalle leggi regionali. Le problematiche con le tempistiche dei Pabe non hanno riguardato solo il comune di Carrara, che indubbiamente aveva l'onere più gravoso vista la complessità dei suoi bacini estrattivi. Il comune di Massa, l'unico che ha un numero di cave vagamente paragonabile al nostro, non ha ancora adottato i piani e neppure portato i documenti in commissione. Il riferimento dei dirigenti piddini ai piani presentati da piccoli comuni poi fa strabuzzare gli occhi, e sottolinea la scarsa dimestichezza dei dirigenti regionali del PD a confrontarsi con cognizione di causa su temi locali. Ricordo – prosegue Nives Spattini - che la bozza di piano regionale cave, a cui i nostri piani si devono conformare, è stata approvata solo dalla giunta regionale e non ancora adottata dal consiglio. Evidentemente anche la Regione sta avendo le sue difficoltà e i consiglieri del Pd avrebbero fatto meglio ad ammetterlo, senza fare inutili sparate e guerre di bottega sulle spalle delle amministrazioni locali, dei lavoratori e delle imprese". "Da consigliera comunale infine non posso non sorprendermi dell'atteggiamento dei miei colleghi del Pd che a fronte di lunghi silenzi e interventi a disarticolati in sede di commissione, fanno gli spavaldi quando sono affiancati dai compagni del regionale. Evidentemente hanno bisogno dei tutor".