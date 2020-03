Cerchi casa? Ti suggeriamo `Affitto Top`

Toscana - Cerchi una casa in affitto? Matteo Aldovardi e Davide Tonarelli, i due titolari di Affitto Top, offrono il loro aiuto. "Il nostro scopo è aiutare i proprietari ad affittare selezionando il loro inquilino ideale attraverso un metodo collaudato per ottenere la giusta rendita evitando persone poco raccomandabili" spiegano i due.



"Siamo partiti da zero facendo solo affitti per cinque anni sviluppando competenze specifiche, abbiamo incontrato molti clienti monitorandoli attentamente attraverso domande e verifiche. Agendo solo sulle locazioni, nonostante la giovane età, abbiamo acquisito maggiore esperienza rispetto ad un agente immobiliare che opera nel settore da diversi anni. Ci ha aiutato l'aver trattato esclusivamente affitti residenziali con oltre 700 mediazioni". Oggi Affitto Top è l'unica agenzia immobiliare specializzata nell'affitto residenziale nella provincia di Massa Carrara. "Il nostro metodo è molto efficace per chi desidera locare immobili a lungo termine, meno produttivo, per la nostra esperienza, per chi preferisce altri tipi di affitti come quelli estivi, commerciali, o per brevi periodi di due/tre mesi. Abbiamo concentrato le nostre energie su affitti residenziali a lungo termine dove le nostre competenze sono risultate vincenti.

La nostra esperienza settennale sugli affitti residenziali è stata di grande aiuto a proprietari di casa che non rimanevano soddisfatti dall'operato di alcune agenzie immobiliari poco professionali".





"Inquilino Ideale" un idea studiata per aiutare i proprietari ad affittare la loro casa senza brutte sorprese , un metodo collaudato e portato avanti scrupolosamente attraverso indagini accurate sulla serietà e affidabilità del cliente. Il nostro motto in questi anni di lavoro è sempre stato: reddito sicuro e zero problemi e dobbiamo dire che sempre più clienti hanno sposato il nostro progetto. Se anche tu vuoi essere tra questi contattali al numero: 800687199. Oppure attraverso i sito www.affittotop.com.