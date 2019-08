`Versilia Pizza Village`, dal 7 all´11 agosto a Lido di Camaiore

Toscana - LIDO DI CAMAIORE. Diecimila palline di pizze da fare in cinque giorni. Un’autentica ondata di pizza che travolgerà l’estate versiliese. La seconda edizione del “Versilia Pizza Village”, evento che si svolgerà dal 7 all' 11 agosto prossimo in Piazza Brodolini a Lido di Camaiore a pochi passi dalla ruota panoramica.



Chi ama la pizza non potrà assolutamente quindi mancare al “Versilia Pizza Village 2019" per assaggiare una margherita, una marinara o una pizza speciale (oro di napoli, salsiccia e friarelli, tricolore e molte altre), la favolosa pizza fritta.



Protagonisti saranno i maestri pizzaioli napoletani – gli stessi capaci di dare vita alla pizza più lunga del mondo (1,8 chilometri) – che, in collaborazioni con i maestri pizzaioli del territorio, saranno intenti a sfornare pizze di ogni tipo. Arte culinaria nostrana diventata da poco “Patrimonio dell’Umanità” per l’Unesco.



La manifestazione, resa possibile grazie al patrocinio del Comune di Camaiore e dalla collaborazione con il centro commerciale naturale Lido di Camaiore, nasce da un’intuizione di Alessandro Rubino– organizzatore tra gli altri di “Prato a tutta birra” , Prato Pizza Festival” e Montecatini Pizza Festival” – il quale ha ottenuto il gemellaggio col noto “Napoli Pizza Village”, che ogni giugno richiama lungo il lungomare Caracciolo del capoluogo campano centinaia di migliaia di persone appassionate di pizza. Una seconda volta versiliese che racchiude grande soddisfazione e un’opportunità per la valorizzazione del territorio le parole di Andrea Boccardo consigliere comunale del comune di Lido di Camaiore.



Anche il presidente del Ccn Lido di Camaiore Carmelo Donzella ha aggiunto: «Per me è un evento importantissimo che sposta tante persone portando molto visibilità al territorio di Camaiore e della Versilia.



Chi ama la pizza non potrà assolutamente quindi mancare al “Versilia Pizza Village 2019" per assaggiare una margherita, una marinara o una pizza speciale (oro di napoli, salsiccia e friarelli, tricolore e molte altre), la favolosa pizza fritta.



.Da ricordare che domenica 11, alle ore 18, i Maestri Pizzaiuoli condurranno un laboratorio per bambini, nel corso del quale insegneranno ai piccoli partecipanni i segreti del mestiere. Il 7 e 8 Agosto live bands Ospiti di eccezione venerdi 9 agosto Alessandro Paci con lo spettacolo comico Grande Paci e Deejay Gutierrez e sabato 10 agosto la Rino Gaetano Band, la band tributo ufficiale di Rino Gaetano capitanata da Alessandro Gaetano nipote del cantautore romano. Domenica 11 agosto sfilata di moda a cura di CCN lido di Camaiore.



Una manifestazione indirizzata a famiglie e pubblico di tutte le età. Il Villaggio aprirà alle 18 tutti i giorni con ingresso libero, giochi per bambini . Per informazioni 3389922648 Seguiteci sulla pagina fb Versilia Pizza Village



Pagina: Versilia Pizza Village



evento : https://www.facebook.com/events/392502544698943/?event_time_id=392502561365608