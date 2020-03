Stop sospensioni luce, gas e acqua a morosi fino al 3 aprile

Toscana - "Rinviate fino al 3 aprile, almeno, tutte le eventuali procedure di sospensione delle forniture di luce, gas e acqua per morosità. Lo ha deciso l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera che stanzierà fino a 1 miliardo per attuali e futuri interventi a favore dei consumatori, differite anche le più vicine scadenze previste dalla regolazione. Tutto questo per gestire al meglio l'emergenza Coronavirus".



A renderlo noto sono Mauro Bartolini e Valentina Sparavelli, dell'Adoc Alta Toscana, che vogliono portare all'attenzione dei consumatori le prime disposizioni di Arera per contrastare le criticità legate alla pandemia Covid-19. (https://www.arera.it/it/docs/20/059-20.htm)



"Non solo sono rinviate le sospensioni – proseguono – ma anche le forniture che erano state attaccate o limitate dal 10 marzo devono essere rialimentate. Poi, salvo ulteriori novità, dal 3 aprile il fornitore interessato a disalimentare o ridurre la fornitura del cliente moroso è tenuto a riavviare la relativa procedura di sospensione e procedere nuovamente alla sua costituzione in mora, dando così ulteriore tempo per mettersi in regola. La misura per l'elettricità riguarda tutti i clienti in bassa tensione e per il gas tutti quelli con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno. Per il settore idrico si fa riferimento a tutte le tipologie di utenze domestiche e non domestiche. Il conto, istituito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, avrà il compito di sostenere le straordinarie esigenze di immediata disponibilità di risorse finanziarie per garantire, nella fase di emergenza in corso, la sostenibilità degli interventi regolatori a favore dei clienti finali nei settori di competenza dell'Autorità. Potrà essere finanziato, al momento, con una somma che può arrivare a un miliardo di euro. Questo per il momento – concludono i rappresentanti di Adoc Alta Toscana – ma l'Autorità potrà intervenire con altri provvedimenti, anche d'urgenza, se dovessero emergere ulteriori effetti nei settori di propria competenza delle misure governative di contenimento dell'epidemia da Sars-CoV-2".