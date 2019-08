Lavoro, il Ministero dei Beni culturali assume: 155 posizioni in Toscana

Toscana - E' stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale il primo bando di concorso indetto dal Mibac (Ministero dei Beni e le Attività Culturali), che riguarda l'assunzione di 1052 addetti a fruizione, accoglienza e vigilanza. In particolare le mansioni potranno riguardare l’assistenza al pubblico a partire dalla prima accoglienza dei visitatori - ad esempio gestendo la biglietteria - e assicurare la sorveglianza dei beni esposti nel luogo in cui presteranno servizio. Si tratta a conti fatti di un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, per la copertura di posti presso gli uffici del Ministero ubicati nelle varie regioni italiane. In Toscana sono aperte 155 posizioni.



Maggiori informazioni a questo link: http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_30043054.html