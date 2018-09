Lavoro, diventare olivicoltore-frantoiano: un corso per i disoccupati

Toscana - Nuove opportunità in agricoltura con il primo corso per imparare a coltivare l’uliveto e gestire il frantoio. Aperte le iscrizioni al corso promosso dal Centro Assistenza Imprese Coldiretti Toscana, Agenzia Formativa accreditata presso Regione Toscana, per diventare “Tecnico di Attività di Conduzione dell’oliveto e di gestione del frantoio”. Il corso gratuito, finanziato da Regione Toscana e FSE, prevede un percorso formativo di 600 ore delle quali 420 di aula e 180 di stage presso imprese del settore. E’ rivolto a disoccupati ed inoccupati. Il corso rilascia, previo esame finale, la Qualifica Professionale relativa alla “figura 133” del repertorio regionale toscano. Le domande dovranno essere inoltrate entro il 25 settembre al Centro Assistenza Imprese di Coldiretti.



Per iscrizioni ed informazioni è possibile rivolgersi al Centro Assistenza Imprese Coldiretti Toscana s.r.l. - Area Formazione e Sviluppo (Viale Fratelli Rosselli 20 - 50123 Firenze) al 055.32357213 oppure scrivendo a caict.formazione.toscana@coldiretti.it

Per informazioni www.toscana.coldiretti.it oppure pagina ufficiale Facebook