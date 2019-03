Lavoro, 200 posti in Versilia: l´8 marzo terminano le candidature

Toscana - Oltre 300 candidati alla tre giorni dedicata a chi cerca lavoro e a chi lo offre a Pietrasanta. Uno su due dei candidati per un posto di lavoro al Recruiting Days promosso dall’amministrazione comunale di Stefano Giovannetti insieme all’Informa Giovani e Versilia Format è residente in Versilia (40%), l’11% proviene dalla provincia di Massa-Carrara, il 6% da Lucca e comuni limitrofi ed il 3% da fuori provincia. Per candidarsi c’è tempo fino all’8 marzo.



Chi è alla ricerca di un impiego ha un’età media tra i 30 ed i 40 anni stando alle prime analisi delle candidature pervenute in questi quindici giorni. Sul piatto nell’arco della tre giorni voluta dall’assessorato alle attività produttive e pubblica istruzione in programma da giovedì 14 a sabato 16 marzo nel Chiostro di S. Agostino, nel centro storico di Pietrasanta, ci sono già almeno 200 posti di lavoro stagionali (e non solo stagionali) in hotel, stabilimenti balneari, club, discoteche, ristoranti, imprese artigiane e nel settore dell’animazione. Le aziende della Versilia cercano camerieri, cuochi e baristi, animatori, istruttori di nuoto, bagnini ed aiuto bagnini, ballerini, dj, chef ed aiuto chef, cassieri, hostess e stewart, runner pizza, artigiani, receptionist, manutentori e giardinieri. E’ la prima volta che il Comune di Pietrasanta promuove una iniziativa per favorire l’incontro diretto tra domanda ed offerta di lavoro. “Siamo sommersi dalle adesioni da parte dei candidati e delle aziende: questo denota che c’è molta domanda anche molta offerta. Bisognava solo mettere insieme queste due esigenze. – spiega l’assessore alle attività produttive, Francesca Bresciani – Le aziende che saranno presenti fisicamente nel Chiostro di S. Agostino, con i loro manager nella prima giornata, saranno una ventina. E’ un ottimo risultato visto che è la prima edizione. La seconda giornata sarà dedicata invece al selezionamento dei candidati da parte delle agenzie interinali che terranno anche corsi e seminari. L’ultima giornata, quella di sabato, sarà dedicata invece ai ragazzi delle scuole superiori a cui forniremo, insieme a Versilia Format, gli strumenti per inserirsi nel mercato del lavoro partendo dal concetto che cercare un lavoro è già un lavoro”.



La prima giornata, giovedì 14 marzo (dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00) sarà dedicata ai colloqui tra candidati ed un selezionato gruppo di aziende, la seconda giornata, venerdì 15 marzo (dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00) alle agenzie interinali della provincia di Lucca e Massa Carrara e sabato 16 marzo (dalle 9.00 alle13.00) alle classi 4° e 5° delle scuole superiori che avranno la possibilità di partecipare ad un seminario per la ricerca attiva del lavoro e partecipare a test psico-attitudinali. “Definiremo – spiega ancora la Bresciani – appena saranno chiuse le candidature le modalità di colloqui per gestire le presenze nel Chiostro e garantire uno svolgimento costruttivo della tre giorni”.



Per candidarsi ai colloqui di lavoro della giornata di giovedì 14 marzo è molto semplice. Basta inviare il curriculum via mail a jobweek.pietrasanta@gmail.com entro l’8 marzo ed attendere una risposta di conferma alla candidatura. Le posizioni di lavoro aperte saranno comunicate ai candidati così come modalità ed orario di presentazione per il colloquio. Per la giornata invece di venerdì 15 marzo l’incontro con la agenzie interinali è aperto a tutti e senza necessità di iscrizione.



Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina www.facebook.com/comunedi.pietrasanta?fref=ts