Giovanisì Live, venerdì 22 maggio diretta Facebook su bandi e opportunità

Toscana - Nuovo appuntamento venerdì 22 maggio alle 12, con "Giovanisì Live" in diretta Facebook. Durante la diretta si parlerà parlerà di bandi attivi e in attivazione e di aggiornamenti su alcune opportunità, anche attraverso video e la consultazione del sito. La diretta durerà circa 20 minuti, durante i quali, lo staff di Giovanisì fornirà informazioni e raccoglierà le domande degli utenti a cui risponderà successivamente nei commenti.



In un momento di grande difficoltà dovuta all’emergenza Covid-19, Giovanisì mette a disposizione dei giovani toscani numerosi strumenti online per informarsi sulle opportunità attive e in attivazione e sulle novità che riguardano il progetto



Per seguire la diretta vai su www.facebook.com/GiovanisiRegioneToscana