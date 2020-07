Stasera grande ripartenza per La Capannina di Franceschi

Toscana - Il conto alla rovescia è iniziato. La Capannina di Franceschi scalda i motori per la ripartenza che sarà all’insegna degli ingredienti che ne hanno caratterizzato, per oltre novant’anni, il successo nazionale e internazionale.

L’appuntamento è per stasera, 3 luglio, quando si riapriranno le porte per il pubblico del locale cultpronto ad accogliere una clientela che non vede l’ora di riappropriarsi di piacevoli riti e di abitudini divertenti.



E ci saranno le telecamere di un prestigioso e seguitissimo programma di Mediaset a sancire la ripartenza di un locale che racchiude tra le sue mura la storia dell’Italia e della Versilia. Questa sera sono infatti previsti due collegamenti nel corso del programma di attualità “Stasera Italia” in prima serata (inizio ore 21.20) su Rete4 condotto da Veronica Gentili. La diretta sarà dalla Capannina intorno alle 21.40 e poi circa un’ora più tardi con la presenza di una troupe e di un’inviata. Si parlerà di ripresa turistica.



Il format è quello delle cene in musica precedute dall’aperitivo. Si inizia, come detto, venerdì prossimo 3 luglio e l’appuntamento sarà ogni venerdì, sabato e domenica sera: l’aperitivo dalle 19, la cena dalle 21. La domenica, al momento, è previsto solo l’aperitivo.



Nel corso delle serate ci sarà il piacevole sottofondo della colonna sonora realizzata da un re della musica da intrattenimento, da anni un punto di forza della Capannina: Stefano Busà. Con lui nelle serate di venerdì e sabato anche un virtuoso del sassofono, Stefano Bresciani, che proporrà il suo “Sax show”. La musica di Stefano Busà allieterà anche l’aperitivo che verrà realizzato nella terrazza esterna del locale a partire dalle 19.