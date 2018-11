Sabato in Capannina un evento tutto al femminile: ecco `Donna di Notte`

Toscana - L’ultimo evento nel calendario di novembre concluderà quello che è stato un mese ricco di conferme nel celebre locale della famiglia Guidi. Grande attesa per sabato sera con "Il Sabato in Capannina - Donna di Notte" un evento all’insegna del divertimento che coinvolgerà il pubblico dalla cena fino a tarda notte, ove, protagonista indiscusso sarà il mondo femminile.



Allo scattare della mezzanotte entrerà in scena la Dj donna di originare argentine “Victoria Vegas”, un vero e proprio mix tra talento e musica, cui trova ispirazione ed esperienza grazie ad un percorso che la vede vivere il mondo musicale sin dalla tenera età in veste di corista e sax tenore. Energica e sorridente, oggi, propone la propria musica in molte realtà italiane, ma anche estere. I suoi set propongono un’impronta musicale che strizza l’occhio alle sonorità raggaeton e commerciale, ma passando anche per brani house più ricercati. Aspettative di buon gusto quindi alla Capannina di Franceschi, per un altro evento che segnerà il ricordo di un’altra notte immersa tra sorrisi e spensieratezza.



Inoltre doveroso aggiungere che da quasi un secolo le migliori band ed artisti del panorama internazionale si esibiscono sul celeberrimo palco de La Capannina, e dunque piacevole confermare la presenza della live band “Dangerous”, prossima ad esibirsi in molteplici eventi e date in occasione del Capannina in Tour.

Presente in sala centrale il resident dj Charlie Dee e l’inossidabile Stefano Busà al piano bar, che insieme alla console di Stefano Natali portano avanti da anni il famoso piano bar.



L’apertura del locale come ogni sera è fissata per le 21:00 con il servizio ristorante con i famosi menù guidati degli chef della Capannina, sia di terra che di mare: un modo per iniziare piacevolmente la serata nel locale cult della Versilia con musica live di sottofondo. I menù guidati sono completi e vanno dall’antipasto al dessert, bevande incluse e naturalmente l’ingresso alla discoteca è incluso nel prezzo.



Il calendario eventi promette molte altre novità e sorprese, dando appuntamento a Sabato 01 Dicembre con l’internazione dj Federico Scavo reduce da una stagione piena di successi sull’isola di Ibiza, e Venerdì 07 Dicembre con un altro “big” del rap italiano Guè Pequeno.

L’artista salirà sul palco della Capannina con il suo nuovo album “Sinatra”, che ha visto toccare i vertici delle classifiche italiane con i nuovi singoli, già premiti con disco di platino e disco d’oro.



In queste occasioni saranno disponibili il servizio ticket online con accesso prioritario all’evento sul sito Liveticket.it o www.lacapanninadifranceschi.com

Inoltre sarà disponibile anche un servizio dedicato al Black Friday in cui sono già in attivo le offerte commerciali tramite il sito: liveticket.it



