Risate e divertimento, a Villa Bertelli sabato arriva Enrico Montesano

Toscana - Allegria, risate e divertimento con Enrico Montesano e il suo nuovo spettacolo dal titolo: “One Man Show“, in programma a Villa Bertelli a Forte dei Marmi sabato 17 agosto alle 21.30. Il grande attore comico riproporrà i pezzi forti” del suo indimenticabile repertorio, ma con testi nuovi di zecca. Dopo una lunga serie di sold out con Rugantino e Il Conte Tacchia Montesano presenta i gioielli rivisitati e aggiornati della sua prestigiosa carriera, con le imitazioni, le barzellette, le canzoni satiriche e nuovi personaggi, come il Rapper Femo Blas, per gli amici Blas Femo, e monologhi sulla nostra attualità, che di spunti ne offre quotidianamente: ce n’è per tutti i gusti! Tornano i suoi più noti personaggi, nati alla radio nelle fortunatissime serie di Gran Varietà: dalla Romantica Donna Inglese, a Torquato il pensionato, a Dudù e Cocò, a Zia Sally con i suoi strampalati consigli, al professor Taddeo Rufus nel suo ridicolo bricolage e tanti, tanti altri.