Pink party e festa dei cento giorni alla maturità alla Capannina di Franceschi

Toscana - Il primo evento nel calendario di Marzo ha preannunciato l’esito di quello che sarà un mese ricco di conferme nel celebre locale della famiglia Guidi. Sale l’attesa per il PINK PARTY che andrà in scena il prossimo sabato 9 marzo, un evento completamente ispirato alle donne ed al loro colore più rappresentativo. Luci colori ed allestimenti a tema accoglieranno il pubblico della Capannina in un’atmosfera intrigante , un modo per festeggiare il mondo femminile in un giorno diverso dal solito. Per l’occasione lo Chef Davide Romagnoli ha preparato un menù ad hoc per le signore e signorine che vorranno prender parte alla cena spettacolo . Gli allestimenti e l’animazione per questa serata saranno curati dalla Double Face Agency che come sempre saprà entusiasmare tutti con i propri spettacoli . L’intrattenimento musicale durante la cena sarà curato dalla Band Dangerous capitanata dal Alessandro Buselli che ritroveremo anche durante la serata con tutta la band al completo. Dalle ore 24 spazio alla discoteca con l’inizio del vero Pink Party . Per tutte le donne che vogliono partecipare l’ingresso in lista sarà omaggio entro le ore 1 e qualora l’abbigliamento si di colore rosa , l’ingresso sarà omaggio per tutta la notte. La musica come ogni sabato notte sarà curata dal deejay resident Charlie Dee e come anticipato dallo spettacolo live della band Dangerous. Al piano bar l’immancabile Stefano Busà al suo pianoforte e Stefano Natali alla consolle sapranno come sempre creare un’atmosfera magica in quel piccolo corridoio che nel tempo è diventato un cult della Forte dei Marmi di qualità . Non rimane che vivere questo "Pink Party" alla Capannina in questo finale di stagione invernale che ha visto il locale di Forte dei Marmi protagonista indiscusso delle notti in Versilia. Le sorprese non sono finite ed infatti Domenica 10 Marzo La Capannina aprirà le porte a tutti i maturandi 2019 creando loro il party “Festa dei 100 Giorni alla Capannina” , una festa ad hoc prima del lungo periodo , 100 giorni appunto , che li porterà a sostenere uno degli esami più importanti della loro vita. Per chi lo volesse sono disponibili le prevendite online di accesso prioritario sul sito della Capannina www.lacapanninadifranceschi.com o sul sito www.liveticket.it . Per informazioni sulla prenotazione delle liste e dei tavoli in disco è possibile rivolgersi al numero della Capannina 0584.80169 o 371.3799456. Per seguire tutti gli aggiornamenti sugli eventi del locale potete visitare il sito www.lacapanninadifranceschi.com o dalla pagina Facebook de La Capannina di Franceschi.