La Banda dei Carabinieri con Andrea Bocelli in concerto a Villa Bertelli

Toscana - La Banda dell’Arma dei Carabinieri si esibirà in un grande concerto a Villa Bertelli. La terza e ultima sorpresa del calendario degli eventi estivi è stata svelata nella conferenza stampa, svoltasi giovedì 23 maggio nel Giardino d’Inverno, alla presenza del sindaco Bruno Murzi, del Generale Massimo Masciulli, Comandante della Legione Carabinieri della Toscana, del Colonnello Giuseppe Arcidiacono, Comandante Provinciale Lucca e del Presidente di Villa Bertelli Ermindo Tucci. Sono intervenuti: il Capitano Edoardo Cetola, Comandante della Compagnia di Viareggio, il Luogotenente Giuseppe Alaimo, Comandante della Stazione di Forte dei Marmi e i consiglieri di Villa Bertelli Annalisa Buselli e Silla Silvestri.



Il prestigioso appuntamento è previsto lunedì 22 luglio alle 21.30, quando sul palco del teatro saliranno ottantacinque orchestrali e il Maestro Direttore Massimo Martinelli. Insieme a loro, in un’eccezionale ouverture, il Maestro Andrea Bocelli intonerà l’Inno di Mameli, come superbo omaggio agli ospiti e alla città di Forte dei Marmi. Presentatrice della serata sarà Emanuela Folliero, conduttrice televisiva e già volto ufficiale di Rete 4.



“E’ un grandissimo onore accogliere nella nostra città un evento di questa portata, che vedrà fianco a fianco la Banda dell’Arma dei Carabinieri e il Maestro Andrea Bocelli - ha dichiarato il sindaco Bruno Murzi. Un prezioso dono, che offriremo ai nostri cittadini e ospiti. Rivolgo il ringraziamento mio personale e dell’amministrazione comunale all’Arma dei Carabinieri per questo privilegio”.



Il concerto sarà ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, previa prenotazione presso Villa Bertelli. Il presidente Ermindo Tucci ha rivolto uno speciale ringraziamento agli sponsor della manifestazione: Fondazione Banca del Monte di Lucca, General Ipersoap Srl, Bagno Alpemare, Pesce Baracca, Agenzia Umberto Giannecchini Forte dei Marmi, Associazione Nazionale Carabinieri in congedo.



Cenni storici: Nata nel lontano 1820 con l’istituzione di 8 “trombetti” in seno al Corpo dei Carabinieri Reali, il piccolo nucleo bandistico crebbe numericamente nel corso degli anni e nel 1885 la Fanfara, dopo il trasferimento da Torino a Roma e ulteriormente potenziata, assunse il nome di “Musica”. Successivamente, venne denominata “Banda della Legione Allievi Carabinieri” e nel 1920 Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri. Fu il Maestro Luigi Cirenei, allievo di Pietro Mascagni ad ampliare ancora l’organico dopo il 1925, giungendo agli attuali 102 elementi e nel 1929 compose “La Fedelissima”, la Marcia di Ordinanza dei Carabinieri. Dal 2000 la Banda è diretta dal Maestro Colonnello Massimo Martinelli.