Cercasi Rosina, Figaro e Ceschina

I tre personaggio dell'opera "Il barbiere di Siviglia"

Toscana - La WaltersProduzioni di Firenze ha indetto una audizione pubblica per la ricerca di cantanti e attori per la commedia musicale pop “Il barbiere di Siviglia” di P.a.c. de Beaumarchais,

sotto la direzione artistica di Sandro Querci. Gli interessati dovranno recarsi lunedì 11 giugno dalle 10 alle 16.30 presso il Teatro del Maggio di Firenze in Piazzale Vittorio Gui 1.



Si ricercano attori con ottime doti di recitazione e canto per i ruoli di Rosina (età scenica 25-35 anni), Figaro (età scenica 30-50 anni) e Ceschina (età scenica 25-35 anni). E’ obbligatoria la prenotazione via e-mail all'indirizzo waltersproduzioni@gmail.com entro il 27

maggio, allegando curriculum vitae aggiornato in formato Pdf o Rtf e due fotografie, una in primo piano e l'altra a figura intera.



Il bando integrale, con specifiche e testi del provino, è scaricabile sul sito www.apuaniafilmcommission.it oppure www.musical.it.