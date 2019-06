Bollani, Cristicchi, Vecchioni, Insinna e tanti altri: ecco gli eventi di Villa Bertelli

Nuovo look per la location versiliese: il cartellone si rinnova, abbracciando arte e cultura

Toscana - Villa Bertelli volta pagina e lo fa in grande stile, proponendosi come polo culturale e artistico a tutto tondo del territorio. Nuovo target, con più eventi, promossi tutto l’anno e non solo nel periodo estivo. Minore impatto acustico e maggiore indirizzo culturale. Un cartellone che propone cultura, arte e musica in genere, non dimenticando la formazione pop originaria della Villa. Un’offerta per le esigenze di un pubblico, grande e piccolo, giovane e meno giovane, di settore e semplice spettatore, nonché dei residenti, operatori economici e abituali frequentatori estivi di Forte dei Marmi e della Versilia tutta. Evento clou dell’estate: il concerto a ingresso libero (previa prenotazione presso Villa Bertelli) della Banda dell’Arma dei Carabinieri, in programma lunedì 22 luglio alle 21.30. Eccezionale ouverture con Andrea Bocelli che canta l’Inno di Mameli. Di seguito gli appuntamenti:



Schede spettacoli Estate 2019



6 luglio Il libro della giungla – il musical

Lo spettacolo, per la regia di Ilaria Deangelis ed Eleonora Facchini nel ruolo di Bagheera, racconta il viaggio di Mowgli, bambino trovato dai lupi nella giungla ed allevato nel branco.

9/13 luglio Premio Satira



20 luglio Stefano Bollani & Hamilton da Holanda - in tour

La magia del pianoforte di Stefano Bollani insieme al mandolino di Hamilton De Holanda.

22 luglio Concerto della Banda dell’Arma dei Carabinieri

Ottantacinque orchestrali e il Maestro Direttore Massimo Martinelli per il prestigioso appuntamento. Insieme a loro, in un’eccezionale ouverture, il Maestro Andrea Bocelli intona l’Inno di Mameli. Presentatrice della serata, Emanuela Folliero.

6 agosto Simone Cristicchi – Abbi cura di me

Monologhi e canzoni si alternano fra poesia e divertissement. Sul palco, l’artista è affiancato dai 5 musicisti storici della sua band

8 agosto Marco Goldin – La grande storia dell’impressionismo

E’ un racconto-spettacolo creato da Marco Goldin e prodotto da International Music and Arts e Linea d’ombra, che mette in scena l’incanto della pittura da Monet a Van Gogh.

9 agosto Opera Lirica – L’elisir d’amore

Per la regia di Emiliana Paoli, la direzione artistica di Emiliana Paoli e la direzione musicale di Christian Capocaccia, il melodramma giocoso in due atti di Gaetano Doninzetti, su libretto di Felice Romani, che debuttò a Milano nel 1832.

10 agosto Neri Marcorè & GnuQuartet – Come una specie di sorriso

Un poliedrico artista, apprezzato come attore di cinema, teatro e televisione, e un quartetto dal singolare organico strumentale (violoncello, violino, flauto, viola) omaggiano uno dei più grandi poeti del cantautorato italiano partendo dal verso di una delle sue canzoni più famose, “Il pescatore”.



11 agosto Ornella Vanoni in concerto



14 agosto Nicola Piovani – La musica è Pericolosa

La musica è pericolosa – Concertato è un racconto musicale, narrato dagli strumenti che agiscono in scena – pianoforte, contrabbasso, percussioni, sassofono, clarinetto, chitarra, violoncello, fisarmonica.



16 agosto Roberto Vecchioni presenta l’album “L’Infinito”, prodotto da Danilo Mancuso per DME, distribuito da Artist First e uscito nel novembre 2018 solo in versione analogica con il CD, arricchito dal saggio “Le parole del canto. Riflessioni senza troppe pretese” e in Vinile Limited Edition, senza la piattaforma streaming e download.

17 agosto Enrico Montesano in “One Man show”



Enrico Montesano si presenta il suo nuovo spettacolo dal titolo: “One Man Show”con i “pezzi forti” del suo repertorio, ma con testi nuovi di zecca!

19 agosto Maurizio Battista – Papà perché lo hai fatto?

Lo spettacolo, scritto a quattro mani con la moglie, racconta un percorso di vita spassoso, nel quale il comico – cabarettista- mette a confronto i tempi passati con i tempi moderni.

21 agosto Malika Ayane in concerto

Malika Ayane, versatile e carismatica voce della canzone italiana, regala agli spettatori una performance con i suoi più importanti successi, compresa l’ultima fatica: “Domino” una produzione di dieci sofisticati brani, che ha portato in giro nei teatri e nei club, con arrangiamenti diversi a seconda della location.



22 agosto Il principe ranocchio – il musical

Il Principe ranocchio, liberamente tratto dalla fiaba dei Fratelli Grimm, con il libretto e la regia di Melina Pellicano, le musiche di Marco Caselle, Stefano Lori e Gianluca Savia e le liriche di Marco Caselle, appassiona piccoli e grandi e li conduce in un mondo magico e divertente.

24 agosto Flavio Insinna - La macchina della felicità

E’ una vera e propria ricreazione, come ai tempi della scuola “La macchina della felicità” di Flavio Insinna, uno spettacolo ricco di comicità, di racconti e di canzoni intrecciato alla trama dell’omonimo romanzo scritto dallo Flavio stesso e scandito dalla storia d’amore tra i due protagonisti Laura e Vittorio.